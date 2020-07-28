Чистота — залог здоровья: клавиатуру Kensington Pro Fit можно мыть с мылом

На фоне распространения коронавируса резко увеличилась востребованность средств дезинфекции и личной гигиены. В такой ситуации особенно актуальным является появление на рынке компьютерной клавиатуры Kensington Pro Fit Washable Keyboard, которую можно мыть.

Новинка, как отражено в названии, не боится водных процедур. Благодаря специальной внутренней конструкции клавиатуру можно мыть под проточной водой или полностью погружать в воду. При этом могут применяться различные чистящие и дезинфицирующие средства, включая мыло, бактерицидные составы, отбеливающие вещества, неабразивные составы и пр.

Конструкцией предусмотрено наличие дренажных каналов для быстрого вывода жидкости. Размеры изделия составляют 445 ? 170 ? 25 мм, вес — приблизительно 580 г.

Что касается технических характеристик, то Kensington Pro Fit Washable Keyboard — это классическая полноразмерная клавиатура с блоком цифровых кнопок в правой части. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB; комплект поставки включает переходник для гнезда PS/2.

Покупатели могут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения — чёрным и белым. Ориентировочная цена клавиатуры — 30 долларов США .



