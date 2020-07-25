Koss возомнила, что придумала беспроводные наушники, и теперь требует денег от Apple, Bose и других

Koss не слишком преуспела в сравнении с некоторыми другими компаниями в области беспроводных наушников, но теперь стремится компенсировать это, подав целый ряд судебных исков. Как сообщается, компания подала в суд на Apple , Bose, JLab, Plantronics и Skullcandy за предполагаемое нарушение патентов на технологии беспроводных наушников.

Компания заявила, что AirPods, Bose 700 и другие Bluetooth-наушники копируют функции из семейства беспроводных аудиоустройств Koss Striva, работающих через Wi-Fi. Компания хочет компенсаций за то, что индустрия решила воспользоваться её наработками, которые Koss начала ещё в начале 2000-х годов.

Фирма утверждает, что стала бы серьёзным игроком в области беспроводных наушниках, если бы не потрясения на рынке и в области производства, которые мешали Striva выпускать свои продукты раньше и достигать более широкой аудитории. Компании, предположительно нарушающие права, также были уведомлены о нарушениях до того, как были поданы иски, хотя даты этих уведомлений были разными. Koss говорит, что предупреждала Apple ещё в 2017 году, а вот Bose узнала о претензиях лишь 9 июля, за несколько дней до подачи судебного иска.

Примечательно, что Koss не просит суд прекратить продажу наушников, которые упоминаются в исках. Вместо этого компания сосредоточилась на денежных компенсациях и требует, чтобы конкуренты втрое покрыли нанесённый ущерб, который определит суд или присяжные.

Koss будет тяжело добиться желаемого. Фактически, компания утверждает, что ей принадлежит современная концепция полностью беспроводных наушников, а пять основных игроков в этой области копировали формулу Striva, а не разрабатывали продукты самостоятельно. Компания предпочла судиться с наиболее успешными и богатыми марками, а не с теми, кто выводил свои продукты раньше. Например, Bragi представила наушники Dash в начале 2014 года и вывела их на рынок за несколько месяцев до запуска AirPods.



