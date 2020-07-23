Facebook работает над обновлённой версией VR-шлема Oculus Quest

Facebook работает над обновлённой версией VR-шлема Oculus Quest

Похоже, что компания Oculus, принадлежащая Facebook, готовит обновлённую версию своего самодостаточного и ПК-совместимого шлема виртуальной реальности Oculus Quest.

Выпущенная в мае прошлого года оригинальная модель Quest, работающая на базе мобильного процессора Snapdragon 835, оказалась весьма популярной среди любителей технологий виртуальной реальности, особенно на фоне пандемии COVID-19. Многим пришлось сидеть по домам и придумывать для себя новые способы развлечений.

Пользователь Twitter с ником Walking Cat, который до этого неоднократно давал точные прогнозы о готовящихся к выпуску различных электронных гаджетах, опубликовал изображение VR-шлема, который, судя по всему, является новой версией гарнитуры Oculus Quest. Слухи говорят о том, что новинка может быть представлена до конца 2020 года.

Если на изображении действительно показана гарнитура Oculus Quest 2, то изменений в ней, по крайней мере внешних, наблюдается не так уж и много. Следует отметить более узкую фронтальную часть у новой гарнитуры. Некоторые владельцы оригинальной версии жаловались на перевес фронтальной части. Похоже, что обновлённая модель будет легче для ношения. К слову, верхняя часть оголовья также изменилась. Сделает ли это использование шлемом удобнее — пока сказать сложно.

Facebook работает над обновлённой версией VR-шлема Oculus Quest

Оригинальная модель Oculus Quest, выпущенная в мае 2019 года

У нового VR-шлема также наблюдается небольшое смещение верхних трекинг-камер, которые у оригинальной версии расположены чуть выше. Их смещение чуть ниже, вероятно, поможет лучше отслеживать движение контроллеров и рук пользователя. Каких-либо изменений у самих контроллеров не наблюдается, если не считать изменившийся цвет корпуса — новая гарнитура и контроллеры стали белыми.

На данный момент можно лишь предположить, какой именно процессор будет использовать в основе обновлённой версии VR-шлема. Им может стать модель XR1 на базе Snapdragon 845 или XR2 на основе Snapdragon 855.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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