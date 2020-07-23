Длина видеокарты EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет около 200 мм

Длина видеокарты EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет около 200 мм

Компания EVGA расширила ассортимент графических ускорителей, анонсировав модель GeForce GTX 1650 KO Ultra, подходящую для применения в настольных компьютерах небольшого форм-фактора и домашних мультимедийных центрах.

Новинка использует архитектуру NVIDIA Turing. Конфигурация предусматривает применение 896 ядер CUDA. В оснащение входят 4 Гбайт памяти GDDR6 со 128-битной, которая функционирует на частоте 12 000 МГц. Частота ядра в турбо-режиме достигает 1740 МГц.

В состав системы активного охлаждения входят два вентилятора. В тыльной части видеокарты установлена усиливающая металлическая пластина.

Длина видеокарты EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет около 200 мм

Длина ускорителя составляет 202,1 мм, высота — 111,15 мм. В компьютерном корпусе модель GeForce GTX 1650 KO Ultra займёт два слота расширения. Для подключения дисплеев предусмотрены интерфейсы DVI-D, HDMI и DisplayPort.

Длина видеокарты EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет около 200 мм

Для работы с видеокартой потребуется блок питания мощностью не менее 300 Вт. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows 7 и Windows 10. На устройство предоставляется трёхлетняя гарантия.

Приобрести ускоритель GeForce GTX 1650 KO Ultra можно по ориентировочной цене 145 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Встроенная графика Ryzen 7 4700G способна потягаться с GeForce GTX 1050Встроенная графика Ryzen 7 4700G способна потягаться с GeForce GTX 1050
Первый процессор Apple для Mac может получить 12 ядер, а новый MacBook Pro появится в IV кварталеПервый процессор Apple для Mac может получить 12 ядер, а новый MacBook Pro появится в IV квартале
Флагман для бедных: десятиядерный Intel Core i9-10850K оценивается примерно в $450Флагман для бедных: десятиядерный Intel Core i9-10850K оценивается примерно в $450
Zoom выпустил собственный терминал с экраном диагональю 27 дюймовZoom выпустил собственный терминал с экраном диагональю 27 дюймов
Раскрыто оснащение ноутбука Huawei MateBook D на платформе AMD RyzenРаскрыто оснащение ноутбука Huawei MateBook D на платформе AMD Ryzen
Блок рекламы


Похожие новости
Встроенная графика Ryzen 7 4700G способна потягаться с GeForce GTX 1050Встроенная графика Ryzen 7 4700G способна потягаться с GeForce GTX 1050
На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 ВтНа видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт
Слухи: производство GeForce RTX 2070 и 2080 остановлено, анонс игровых Ampere намечен на сентябрьСлухи: производство GeForce RTX 2070 и 2080 остановлено, анонс игровых Ampere намечен на сентябрь
Дембельский аккорд: видеокарты GeForce RTX 20-й серии подорожают в преддверии выхода AmpereДембельский аккорд: видеокарты GeForce RTX 20-й серии подорожают в преддверии выхода Ampere
Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 SuperСлухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super
Дизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 TiДизайнер представил своё видение внешности эталонной GeForce RTX 3080 Ti
Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбукиДитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на графическом чипе от GeForce RTX 2060GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на графическом чипе от GeForce RTX 2060
В настольном варианте AMD Renoir сможет предложить поддержку PCI Express x16 для видеокартыВ настольном варианте AMD Renoir сможет предложить поддержку PCI Express x16 для видеокарты
Утечка результатов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в 3DMark — 2080 Ti глотает пыльУтечка результатов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в 3DMark — 2080 Ti глотает пыль
Последние новости
Подгружаем последние новости