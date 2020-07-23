Длина видеокарты EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет около 200 мм

Компания EVGA расширила ассортимент графических ускорителей, анонсировав модель GeForce GTX 1650 KO Ultra, подходящую для применения в настольных компьютерах небольшого форм-фактора и домашних мультимедийных центрах.

Новинка использует архитектуру NVIDIA Turing. Конфигурация предусматривает применение 896 ядер CUDA. В оснащение входят 4 Гбайт памяти GDDR6 со 128-битной, которая функционирует на частоте 12 000 МГц. Частота ядра в турбо-режиме достигает 1740 МГц.

В состав системы активного охлаждения входят два вентилятора. В тыльной части видеокарты установлена усиливающая металлическая пластина.

Длина ускорителя составляет 202,1 мм, высота — 111,15 мм. В компьютерном корпусе модель GeForce GTX 1650 KO Ultra займёт два слота расширения. Для подключения дисплеев предусмотрены интерфейсы DVI-D, HDMI и DisplayPort.

Для работы с видеокартой потребуется блок питания мощностью не менее 300 Вт. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows 7 и Windows 10. На устройство предоставляется трёхлетняя гарантия.

Приобрести ускоритель GeForce GTX 1650 KO Ultra можно по ориентировочной цене 145 долларов США .



