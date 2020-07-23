Твердотельный накопитель Team Group EX2 на 1 Тбайт стоит $100

Компания Team Group представила твердотельные накопители серии EX2, предназначенные для установки в недорогие персональные компьютеры — десктопы и ноутбуки.

Устройства выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе, а для подключения к компьютеру служит интерфейс SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с. В семейство вошли две модели — вместимостью 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Заявленная скорость чтения информации составляет до 550 Мбайт/с, скорость записи — до 520 Мбайт/с. Средняя наработка на отказ (показатель MTBF), согласно техническим характеристикам, достигает 2 млн часов.

Поддерживаются команды TRIM, которые предназначены для увеличения срока службы и оптимизации производительности. Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS, Microsoft Windows и Linux.

Габариты устройств составляют 100 ? 69,9 ? 7 мм. Компания Team Group обеспечивает новинки трёхлетней гарантией. Младшая версия обойдётся в 57 долларов США , старшая — в 100 долларов.



