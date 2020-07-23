AMD: потребительские процессоры на базе Zen 3 выйдут в этом году

Рик Бергман (Rick Bergman), исполнительный вице-президент AMD по вычислительным и графическим технологиям, через официальный блог компании сделал сегодня очень важное заявление. Он сообщил, что AMD выпустит в этом году потребительские процессоры Ryzen на базе микроархитектуры Zen 3.

AMD ранее уже говорила о том, что собирается представить в этом году новые процессоры на архитектуре Zen 3. Однако компания не указывала явно, о каком конкретно сегменте процессорного рынка идёт речь — потребительском или корпоративном. В то же время уже довольно давно известно, что в 2020-м ожидается выпуск серверных процессоров EPYC Milan на новой архитектуре Zen 3, которые придут на смену актуальным EPYC Rome на базе Zen 2. Однако сегодня AMD впервые официально заявила о том, что микроархитектура Zen 3 будет представлена в этом году и в сегменте потребительских чипов.

Последние несколько анонсов «красных» могли расстроить компьютерных энтузиастов, поскольку высокопроизводительные многоядерные процессоры Ryzen Threadripper Pro и гибридные настольные APU Ryzen 4000 на архитектуре Zen 2 были представлены исключительно как решения для готовых систем, поставляемых OEM-производителями.

В корпоративном блоге Рик Бергман рассказал, что ждёт AMD в ближайшем будущем:

«Так что же будет дальше с AMD на рынке ПК? Я не могу сейчас рассказать всего, но могу заверить, что наше высокопроизводительное приключение продолжится с первыми потребительскими процессорами на архитектуре Zen 3, которые будут представлены в этом году. В завершении скажу, что лучшее конечно впереди».

Хотя Бергман указал на потребительские процессоры на 7-нм микроархитектуре Zen 3, он, к сожалению, не уточнил, о какой именно разновидности чипов идёт речь. Ведь в конечном итоге можно подумать не только о десктопных процессорах серии Ryzen 4000 (Vermeer), но и новом семействе мобильных чипов Ryzen, которое, по слухам, будет называться Cezanne.

В своём заявлении вице-президент AMD по вычислительным и графическим технологиям также отметил, что последнее поколение мобильных процессоров AMD смогло привлечь повышенный интерес и постепенно завоёвывает всё больше и больше поклонников. Поэтому сбавлять обороты AMD не собирается и хочет укрепить свои позиции в мобильном сегменте, который составляет 60 % от потребительского рынка систем на базе x86-процессоров.

Следует напомнить, что компания Intel тоже собирается представить в этом году новое поколение мобильных процессоров Tiger Lake, поэтому выпуск мобильных чипов AMD на архитектуре Zen 3 в этом году оказался бы как нельзя более кстати для сдерживания грядущей атаки со стороны 10-нм техпроцесса конкурента. В то же время, запуск настольных Ryzen 4000 (Vermeer) позволил бы AMD зацементировать свой успех на рынке настольных процессоров.



