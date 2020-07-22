Xiaomi запустила продажи “стерильной” мыши с голосовым управлением

Xiaomi запустила продажи “стерильной” мыши с голосовым управлением

Главной особенностью нового «умного» девайса является голосовой помощник Xiao Ai. С помощью микрофона, скрытого в корпусе мыши, можно запускать приложения, управлять компьютером, «набирать» текст и переводить речь в режиме реального времени. Функции устройства пока доступны лишь носителям азиатских языков, однако сама возможность интеграции голосового помощника в компьютерную мышь, несомненно, радует.

Девайс подключается к компьютеру через Bluetooth или с помощью USB-адаптера. Разработчики обещают, что встроенная аккумуляторная батарея емкостью 750 мАч обеспечит около 30 дней автономной работы 30 дней. В режиме ожидания время до подзарядки составит около 180 дней. Подзарядка осуществляется через порт USB Type-C. Корпус устройства выполнен из антибактериального материала.

Средства на запуск производства компания Xiaomi собирала на краудфандинговых платформах, где привлекала инвесторов. Нужная сумма накопилась всего лишь за 2 дня и превзошла первоначальную в 10 раз. Конечная стоимость продукта составила около 21 доллара США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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