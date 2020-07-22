Наушники Creative Aurvana Trio Wireless работают без подзарядки до 20 часов

Компания Creative выпустила беспроводные наушники Aurvana Trio Wireless с высоким качеством звучания. Оформить заказ на новинку можно уже сейчас: она предлагается по ориентировочной цене 100 долларов США .

Гарнитура выполнена в виде ожерелья для ношения на шее. Наушники погружного типа подключены к основному модулю при помощи тонких проводов. На ожерелье располагаются органы управления, в частности, кнопки для регулировки уровня громкости и вызова интеллектуального голосового ассистента.

Для обмена данными с источником сигнала применяется соединение Bluetooth 5.0. Радиус действия достигает 10 метров. Разумеется, устройство можно использовать для телефонных разговоров.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 часов. Восполнение запаса энергии осуществляется через разъём Micro-USB.

Наушники оснащены матрицей из тройных динамиков: двух точно сбалансированных стальных излучателей для средних и высоких частот и одного био-целлюлозного динамика для точного и насыщенного баса. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 5 Гц до 40 кГц.

Специальная конструкция обеспечивает отличную шумоизоляцию. Новинка поставляется с тремя разными размерами силиконовых вкладышей и тремя комплектами накладок с эффектом запоминания формы для обеспечения лучшей посадки.



