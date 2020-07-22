Полнокадровый фотоаппарат Nikon Z 5 с 24-Мп сенсором обойдётся в $1399

Официально представлен беззеркальный полнокадровый фотоаппарат со сменной оптикой Nikon Z 5, продажи которого начнутся в следующем месяце. Цена новинки составит от 1399 долларов США .

Устройство оборудовано КМОП-сенсором (35,9 ? 23,9 мм) с 24,3 млн эффективных пикселей. Обработкой поступающих данных занят мощный процессор Expeed 6. Возможна съёмка фотографий с разрешением до 6016 ? 4016 точек и запись видеороликов в формате 4К (3840 ? 2160 точек) со скоростью 30, 25 и 24 кадра в секунду. Величина светочувствительности — ISO 100–51200 с возможностью расширения до ISO 50–102400.

273-точечная система гибридного АФ обеспечивает быструю, точную и плавную автофокусировку. Объекты захватываются и остаются в фокусе, независимо от того, где они находятся в кадре. Имеется встроенная система подавления вибраций по пяти осям, которая позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без неё.

Корпус из прочного и лёгкого магниевого сплава и надёжная герметизация защищают фотокамеру от пыли и влаги. Для установки карт памяти доступны два слота SD/SDHC/SDXC (UHS-II). Камера наделена адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen1 и интерфейсом micro-HDMI.

Фотоаппарат получил электронный видоискатель высокого разрешения и 3,2-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью изменения положения. Система Picture Control позволяет применять уникальные творческие фильтры и осуществлять предварительный просмотр в реальном времени в видоискателе или на экране.

Цена в $1399 установлена для камеры Nikon Z 5 без оптики в комплекте. Вместе с объективом 24-50mm F4-6.3 новинка обойдётся в $1699, а с оптикой 24-200 F4-6.3 VR — в $2199.



