Встроенная графика Ryzen 7 4700G способна потягаться с GeForce GTX 1050

Сетевые источники с китайского форума ChipHell поделились результатами проверки производительности разогнанного настольного APU AMD Ryzen 7 4700G (Renoir). Причём разгону в очередных опытах подвергся не только сам процессор, для которого добились значения таковой частоты в 4,3 ГГц при всех активных ядрах. Анонимные энтузиасты попутно разогнали и графическую подсистему Vega 8, повысив её частоту до впечатляющих 2,4 ГГц, что на 300 МГц выше базового значения.

Очевидно, что такой разгон в положительную сторону сказался на быстродействии APU. По части производительности CPU чип Ryzen 7 4700G опередил 5-гигагерцовый Core i7-9900KF поколения Coffee Lake, а по части GPU — сравнялся с NVIDIA GeForce GTX 1050. Такие выводы были сделаны на основании тестов 3DMark FireStrike.

К сожалению, источник не поделился скриншотами производительности в синтетическом тесте Fire Strike, но по его словам, результат теста графической подсистемы Vega 8 процессора AMD достиг 5100 баллов. Для сравнения, результат GeForce GTX 1050 в том же тесте составляет около 5200 баллов.

Таким образом, для пользователей с ограниченным бюджетом можно смело советовать покупку Ryzen 7 4700G и последующий разгон вместо приобретения дискретной видеокарты начального уровня. Однако тут нужно уточнить, что результаты производительности графической подсистемы APU очень сильно зависят от быстродействия оперативной памяти. В данном случае использовалась DDR4-4400 в двухканальном режиме, что сугубо положительно сказалось на конечном результате испытаний.



