Первый процессор Apple для Mac может получить 12 ядер, а новый MacBook Pro появится в IV квартале

В июне Apple объявила о переводе компьютеров Mac с процессоров Intel x86 на собственные чипы с архитектурой ARM. По словам компании, начнётся этот процесс уже в этом году, а полностью завершится в 2022-м (то есть всё семейство компьютеров, включая Mac Pro, будет переведено на собственные процессоры). По словам одного из информаторов, первый чип будет достаточно мощным 12-ядерным решением.

О наличии в первой однокристальной системе Apple ARM двенадцати ядер ЦП сообщил информатор из Twitter под ником a_rumors0000. К сожалению, поскольку специализированные чипы Apple серии A включают в себя и производительные, и энергоэффективные ядра ЦП (как и в большинстве мобильных процессоров высокого класса), неясно, какой именно будет конфигурация этого чипа. Также неизвестно, как Apple назовёт этот процессор.

Тем не менее, ранее в слухах сообщалось, что 12-ядерный чип будет включать в себя 8 быстродействующих и 4 энергоэффективных ядра. При этом первым продуктом, в котором предполагается использовать новый кристалл, якобы будет 13-дюймовый MacBook Pro, а продажи такой системы начнутся в четвёртом квартале 2020 года. Информатор также не сообщил, какую производительность следует ожидать от 12-ядерного чипа, но предыдущие тесты могут дать некоторое представление.

Тесты Mac mini на базе A12Z Bionic (4 мощных и 4 энергоэффективных ядра) показали, что даже этот мобильный процессор прошлого поколения довольно сносно исполняет ПО в том числе через эмулятор Apple Rosetta 2. Он превосходит процессор, лежащий в основе Surface Pro X, а встроенная в A12Z Bionic графика обходит соответствующие контроллеры Ryzen 5 4500U и Core i7-1065G7 в тестах OpenCL.

Это может означать, что 12-ядерный процессор Apple нового поколения (теоретически произведённый по 5-нм нормам) сможет предложить отличную вычислительную и графическую производительность. Будем также надеяться, что Apple удастся вдобавок увеличить автономность ноутбуков по сравнению с аналогами на базе процессоров Intel . Осень обещает быть интересной!

Согласно другим слухам, производством процессоров Apple для Mac займётся TSMC, причём последняя рассчитывает на серьёзное увеличение заказов во второй половине 2021 года. На WWDC компания рассказала, что ряд крупных разработчиков ПО уже готовы выпустить версии своих приложений, работающих напрямую с чипами ARM. Остальным программам придётся работать с помощью довольно эффективного эмулятора Rosetta 2 (прежний, Rosetta 1, был создан при переходе с процессоров IBM PowerPC на Intel x86). Разумеется, потребуется и новая операционная система — ею станет macOS 11.0 Big Sur, которая закончит эпоху OS X.



