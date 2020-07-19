Поворотная камера Sony в часах Kospet Prime 2 поможет с автопортретом

Крупный производитель смарт-часов премиального класса Kospet работает над Prime 2. Появились многочисленные утечки спецификаций и других деталей этого устройства. Согласно последней из них, в аппарате ожидается вращающаяся камера Sony с сенсором IMX214.

Поворотная камера призвана повысить удобство совершения видеозвонков благодаря изменяемому положению. Она также позволит делать более интересные фотографии, чем на других умных часах.

Согласно предыдущим слухам, Kospet Prime 2 получит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22, произведённый по 12-нм процессу FinFET и построенный на ядрах Cortex A53. Как сообщается, часы будут иметь вдвое больше ОЗУ и внутренней памяти, чем Apple Watch, то есть 4/6 Гбайт оперативной и 64 Гбайт памяти eMMC 5.1. Чипсет поддерживает работу с камерами 13 Мп + 8 Мп (возможно, такие и будут установлены), электронную стабилизацию изображения и компенсацию плавающего затвора.

Prime 2 будут поддерживать навигационные системы GPS , ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, поставляться с Bluetooth 5.0 и двухдиапазонным Wi-Fi. Согласно просочившимся изображениям, часы будут оснащены круглым циферблатом и получат дополнительные механические средства управления. Часы будут работать на системе Android и получат функцию разблокировки по лицу.

Ожидается, что флагманские умные часы Kospet Prime 2 будут выпущены к середине августа.

В прошлом году Kospet выпустила модель Prime — их текущая цена немногим превышает $100. Kospet Prime оснащены 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней памяти, 1,6-дюймовым дисплеем IPS. Умные часы имеют двойную 2-Мп фронтальную и 8-Мп боковую камеры и аккумулятор ёмкостью 1260 мАч, который обеспечивает автономность в течение нескольких дней.



