Процессор Intel Core i9-10850K всё-такие появится в продаже в виде отдельного предложения

Процессор Intel Core i9-10850K всё-такие появится в продаже в виде отдельного предложения

Компания Intel продолжает молчать о существовании ещё одного десятиядерного процессора поколения Comet Lake-S, модели Core i9-10850K. Мы уже писали о нём и даже видели в составе кастомного ПК компании Digital Storm. Недавно выяснилось, что коробочная версия процессора (BX8070110850K) появилась в базах данных сразу нескольких европейских ретейлеров. Это может означать, что чип всё-таки будет представлен Intel в виде отдельного предложения.

Информацией поделился пользователь Twitter с ником momomo_us. Как уже говорилось ранее, Core i9-10850K представляет собой слегка урезанную версию флагмана Core i9-10900K. Он использует 10 ядер и 20 виртуальных потоков, а также оборудован 20 Мбайт кеш-памяти 3-го уровня. Базовая тактовая частота Core i9-10850K ниже на 100 МГц, чем у флагманской модели, но максимальная в режиме Turbo Boost составляет всё те же 5,2 ГГц. Кроме того, в отличие от старшей модели, Core i9-10850K, похоже, лишён поддержки технологии Thermal Velocity Boost (TVB), которая позволяет процессору при достаточном охлаждении разгоняться ещё чуть ваше заявленного максимального значения частоты.

По-прежнему неизвестен официальный уровень TDP модели Core i9-10850K. Для флагмана заявленное номинальное значение составляет 125 Вт. Но пока неясно, сказалось ли снижение базовой частоты на 100 МГц и отсутствие поддержки технологии TVB на уровне TDP младшей модели. Похоже, что остальные характеристики Core i9-10850K аналогичны флагману Core i9-10900K. Здесь и поддержка оперативной памяти стандарта DDR4-2933, и встроенная графика Intel UHD Graphics 630. Кроме того, процессор обеспечивает поддержку 16 линий PCIe 3.0.

В составе ПК Digital Storm стоимость Core i9-10850K на $42 ниже, чем у Core i9-10900K. Таким образом, при заявленной стоимости от $488 до $499 для флагмана, цена на Core i9-10850K может составлять около $447–457.

Процессор Intel Core i9-10850K всё-такие появится в продаже в виде отдельного предложения

Для европейского рынка цена на данный процессор может оказаться выше. По крайней мере, на это указывают данные европейского онлайн-магазина LambdaTek, где Core i9-10850K оценивается в 383,13 британских фунта (без НДС), что примерно соответствует $483. В том же магазине флагманская модель Core i9-10900K предлагается за 449,54 британских фунта (около $565), что примерно на 17,2 % дороже младшей модели. Если учесть добавленную стоимость для Core i9-10900K, то цена Core i9-10850K на рынке США может составить от $416 до $426.

При такой стоимости новинка может показаться интересной, но не стоит забывать о конкурентах. Рекомендованная стоимость Ryzen 9 3900X от AMD составляет $430. За эту цену процессор предлагает два дополнительных ядра и четыре виртуальных потока, а ещё поддержку PCIe 4.0.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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