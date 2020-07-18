Станция OWC Thunderbolt 3 Mini Dock поддерживает два 4К-дисплея с частотой 60 Гц

Компания OWC анонсировала компактную док-станцию Thunderbolt 3 Mini Dock, предназначенную для использования с портативными компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows.

Новинка, как отражено в названии, подсоединяется к компьютеру посредством интерфейса Thunderbolt 3 (на основе коннектора USB Type-C), обеспечивающего пропускную способность до 40 Гбит/с.

Станция наделена двумя портами HDMI 2.0 с возможностью одновременного подключения двух дисплеев формата 4К (3840 ? 2160 пикселей) с частотой обновления до 60 Гц.

Для подсоединения периферийных устройств, скажем, внешнего накопителя, мыши или клавиатуры, есть по одному порту USB 3.0 и USB 2.0. Наконец, предусмотрен сетевой разъём Gigabit Ethernet (GbE) RJ-45.

Новинка выполнена в корпусе чёрного цвета с габаритами 124 ? 65 ? 19 мм; масса составляет 150 г. Для работы станции не требуется дополнительный источник питания.

Приобрести Thunderbolt 3 Mini Dock можно будет по ориентировочной цене $120. Продажи начнутся ближе к концу текущего месяца.



