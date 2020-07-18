Раскрыто оснащение ноутбука Huawei MateBook D на платформе AMD Ryzen

Раскрыто оснащение ноутбука Huawei MateBook D на платформе AMD Ryzen

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei готовит новые портативные компьютеры MateBook D на аппаратной платформе AMD. Характеристики одной из новинок обнародованы в социальной сети Weibo.

Утверждается, что ноутбук получит восьмиядерный процессор Ryzen 7 4700U с базовой тактовой частотой 2,0 ГГц (повышается до 4,1 ГГц). В состав изделия включён ускоритель AMD Radeon Graphics.

В оснащение лэптопа войдут 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 и быстрый твердотельный накопитель Lite-On PCIe SSD в формате М.2 2280, обеспечивающий скорость чтения информации до 3300 Мбайт/с и скорость записи до 2100 Мбайт/с.

Раскрыто оснащение ноутбука Huawei MateBook D на платформе AMD Ryzen

Пока нет сведений о размере и разрешении дисплея. Возможно, будут выпущены модификации с диагональю от 14 до 16 дюймов формата Full HD (1920 ? 1080 пикселей). Некоторые версии могут получить дискретный графический ускоритель.

Добавим, что на этой неделе Honor, дочерний бренд Huawei, анонсировал портативные компьютеры MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition и MagicBook 14/15, также использующие процессоры AMD Ryzen 4000. Цена этих лэптопов варьируется от 515 до 740 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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