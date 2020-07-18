Samsung Galaxy Book S: первый в мире ноутбук с гибридным CPU Intel Lakefield поступил в продажу по цене от $950

Изначально Samsung Galaxy Book S, анонсированный в августе 2019 года, оснащался процессором Qualcomm Snapdragon 8cx. Однако в конце весны 2020 года южнокорейский гигант представил версию модели с гибридной аппаратной платформой Intel Lakefield. Теперь новинка официально поступает в продажу, становясь первым в мире ноутбуком, построенном на базе Core i5-L16G7.

Процессор Core i5-L16G7 содержит пять вычислительных ядер. Четыре из них — это маленькие энергоэффективные ядра класса Atom с архитектурой Tremont. Одно — большое ядро Sunny Cove уровня Core. Благодаря сочетанию ядер с разным строением Intel удалось добиться потребления энергии в состоянии простоя не более 2 мВт и TDP на уровне 7 Вт. При изготовлении чипа применяется технология 3D-компоновки Foveros, позволяющая комбинировать 22-нм подложку с 4 Мбайт кеш-памяти третьего уровня, набор системной логики, 10-нм кристалл с вычислительными ядрами и графическим ядром, а также слой оперативной памяти LPDDR4 ёмкостью 8 Гбайт.

Возвращаясь к Samsung Galaxy Book S, отметим, что ноутбук оборудован 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 ? 1080 пикселей, 256- либо 512-гигабайтным накопителем eUFS с возможностью расширения картой microSD, аккумулятором ёмкостью 42 Вт·ч, четырьмя динамиками AKG и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6. Предусмотрена версия со слотом для SIM-карты и поддержкой LTE (Cat 16). Лэптоп весом 950 граммов выполнен в безвентиляторном корпусе толщиной 11,8 мм и предлагается в двух цветах — золотистом и сером. Ноутбук продаётся по цене от $950.



