Долгожданная фотокамера Sony a7s III дебютирует в конце июля

Компания Sony опубликовала тизер-изображение, сообщающее о грядущем анонсе долгожданной фотокамеры a7s III, которая придёт на смену полнокадровому беззеркальному фотоаппарату a7s II, дебютировавшему ещё в 2015 году.

По слухам, готовящееся к выпуску устройство получит новый 12-мегапиксельный датчик. В оснащение войдёт электронный видоискатель высокого разрешения.

Говорится о поддержке видео 10-бит 4:2:2. Пользователи смогут записывать ролики в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. При выборе режима Full HD данный показатель будет достигать 240 кадров в секунду.

Предположительно, камера будет оборудована слотом для карты памяти UHS-II SD. Наконец, упомянут дисплей с возможностью изменения положения и поддержкой сенсорного управления.

Сообщается, что анонс Sony a7s III состоится 28 июля. Презентация пройдёт в онлайновом формате, что объясняется распространением коронавируса.

«Сейчас мы сосредоточены на выпуске новой камеры, и это будет полная модернизация всей системы, включая датчик изображения. Всё новое. Мы надеемся, что он оправдает и превзойдёт ожидания и запросы наших клиентов. Уверен, что наша новая модель будет соответствовать их требованиям», — говорили ранее в Sony по поводу предстоящего выхода a7s III.



