Долгожданная фотокамера Sony a7s III дебютирует в конце июля

Долгожданная фотокамера Sony a7s III дебютирует в конце июля

Компания Sony опубликовала тизер-изображение, сообщающее о грядущем анонсе долгожданной фотокамеры a7s III, которая придёт на смену полнокадровому беззеркальному фотоаппарату a7s II, дебютировавшему ещё в 2015 году.

По слухам, готовящееся к выпуску устройство получит новый 12-мегапиксельный датчик. В оснащение войдёт электронный видоискатель высокого разрешения.

Говорится о поддержке видео 10-бит 4:2:2. Пользователи смогут записывать ролики в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. При выборе режима Full HD данный показатель будет достигать 240 кадров в секунду.

Предположительно, камера будет оборудована слотом для карты памяти UHS-II SD. Наконец, упомянут дисплей с возможностью изменения положения и поддержкой сенсорного управления.

Долгожданная фотокамера Sony a7s III дебютирует в конце июля

Сообщается, что анонс Sony a7s III состоится 28 июля. Презентация пройдёт в онлайновом формате, что объясняется распространением коронавируса.

«Сейчас мы сосредоточены на выпуске новой камеры, и это будет полная модернизация всей системы, включая датчик изображения. Всё новое. Мы надеемся, что он оправдает и превзойдёт ожидания и запросы наших клиентов. Уверен, что наша новая модель будет соответствовать их требованиям», — говорили ранее в Sony по поводу предстоящего выхода a7s III.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Canon анонсировала беззеркалку EOS R6 среднего уровня с продвинутыми возможностямиCanon анонсировала беззеркалку EOS R6 среднего уровня с продвинутыми возможностями
Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, какНастольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как
Apple выпустит ноутбуки на собственных процессорахApple выпустит ноутбуки на собственных процессорах
Apple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и IntelApple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и Intel
Huawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камеройHuawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камерой
Блок рекламы


Похожие новости
Ноутбуки Honor MagicBook на платформе AMD Ryzen 4000 предстанут 16 июляНоутбуки Honor MagicBook на платформе AMD Ryzen 4000 предстанут 16 июля
AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июляAMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля
Новые бюджетные смарт-телевизоры OnePlus дебютирует 2 июляНовые бюджетные смарт-телевизоры OnePlus дебютирует 2 июля
Sony анонсировала новые телевизоры 4K и 8K с поддержкой Smart TVSony анонсировала новые телевизоры 4K и 8K с поддержкой Smart TV
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреляIntel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
Sony представила ультраширокоугольный высококлассный объектив FE 20 мм f/F1,8 G за $900Sony представила ультраширокоугольный высококлассный объектив FE 20 мм f/F1,8 G за $900
Дефицит ЦП Intel продолжал беспокоить производителей ноутбуков в конце 2019 годаДефицит ЦП Intel продолжал беспокоить производителей ноутбуков в конце 2019 года
Sony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в ЯпонииSony обошла Canon и Nikon на рынке полнокадровых камер в Японии
Sony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картриджеSony представила третье поколение накопителей Optical Disc Archive: 5,5 Тбайт в одном картридже
Фотокамера Leica CL Edition Paul Smith получила необычное оформлениеФотокамера Leica CL Edition Paul Smith получила необычное оформление
Последние новости
Подгружаем последние новости