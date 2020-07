Zoom выпустил собственный терминал с экраном диагональю 27 дюймов

Как пишет портал The Verge, гаджет не является собственной разработкой Zoom — это продукт коллаборации с другой американской компанией DTEN, которая специализируется на интерактивных досках. Называется устройство Zoom for Home | DTEN ME, оно оснащено сенсорным экраном, тремя разнонаправленными веб-камерами и сразу восемью микрофонами.

Простой и понятный интерфейс позволяет быстро подключаться к конференции и пользоваться всеми функциями Zoom, а также работать на полноценной интерактивной доске, в том числе вместе со своими коллегами. Стоит отметить, что на этом возможности недешевого гаджета и заканчиваются — а стоит DTEN ME без одного доллара шестьсот «вечнозеленых президентов США ».

На планшет нельзя установить какие-либо дополнительные приложения, как в операционных системах Android, iOS или Windows. Фирменная прошивка поддерживает базовый набор офисных функций: календарь и адресная книга с синхронизацией, подключение смартфона для трансляции экрана, а также вышеназванные функции интерактивной доски и видеоконференций с чатом.

Тем не менее, DTEN ME является первым подобным устройством, сертифицированным с сервисом Zoom for Home. Как пояснили в компании, несмотря на резко возросший из-за «коронавирусного кризиса» интерес пользователей к инструментам для удаленной работы, приложение Zoom оказалось для многих не самым простым и понятным. Так что выпуск подобных специализированных гаджетов является логичным ходом, чтобы упростить жизнь для людей, значительная часть работы которых зависит от оперативной и беспроблемной коммуникации.