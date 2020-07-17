QNAP выпустила 2.5GbE-коммутатор QSW-1105-5T

QNAP выпустила 2.5GbE-коммутатор QSW-1105-5T

Компания QNAP Systems объявила о выходе своего первого сетевого коммутатора QSW-1105-5T с поддержкой 2.5GbE.

Этот неуправляемый коммутатор, предназначенный для использования предприятиями и в домовладениях, оснащён пятью портами 2.5GbE (RJ45) и поддерживает три режима передачи данных со скоростью 2,5 Гбит/с, 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. Устройство имеет функции автоматического определения и блокировки петли, а также автоматического согласования.

Коммутатор QSW-1105-5T устанавливается по принципу plug & play (включай и работай) — достаточно просто подключить к нему свои устройства, и он готов к работе.

QNAP выпустила 2.5GbE-коммутатор QSW-1105-5T

Функция автоматического согласования позволяет оптимизировать скорость передачи данных и производительность для каждого подключённого устройства, а встроенная функция управления обеспечивает согласованную и эффективную передачу сетевых пакетов. Кроме того, функция обнаружения петли сети автоматически блокирует порты, на которых они были выявлены, чтобы сетевая среда могла возобновить нормальную работу как можно быстрее.

В QSW-1105-5T используется безвентиляторная конструкция, обеспечивающая тихую работу устройства. Размеры коммутатора равны 34 ? 180 ? 145 мм, вес — 577 г. Устройство уже доступно для приобретения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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