На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

Несколько дней назад в Сети начали появляться слухи о том, что компания NVIDIA собирается использовать для своих игровых графических карт поколения Ampere новый 12-контактный разъём питания. Источником данной информации стала китайская техническая организации FCPowerUp, известная своими отчётами о блоках питания. Сегодня же эта информация получила подтверждение в других источниках.

Новый 12-контактный разъём разработала сама NVIDIA, а не какая-либо группа по стандартизации вроде PCI-SIG, Molex или Intel . Он был создан в ответ на современные реалии. Сегодняшние высокопроизводительные видеокарты обычно нуждаются в двух, а то и в трёх разъёмах питания, когда гораздо удобнее было бы использовать одно гнездо для дополнительного питания и один единственный кабель.

Новый разъём питания NVIDIA имеет шесть 12-вольтовых и шесть заземляющих контактов. Кроме того, специалисты из NVIDIA задались целью создать более качественные контакты, способные выдерживать более высокие токи по сравнению с теми, что сейчас используются в 8- и 6-контактных разъёмах питания плат PCIe. Как указывают источники, в зависимости от поставщика блока питания, 12-контактный разъём сможет разделяться на два 6-контактных и позиционироваться как «6 + 6-контактный».

Что же касается характеристик, то инженеры NVIDIA исходили из того, что он должен быть способен выдерживать нагрузку до 600 Вт.

Взглянув на схему выше, становится очевидно, что к новому разъёму невозможно подключить два привычных 6-контактных коннектора питания. Например, контакт 1 на классическом 6-контактном разъеме PCIe имеет квадратное сечение, а на 12-контактном разъеме NVIDIA это место занимает контакт со срезанным углом. Также невозможно использовать такие комбинации, как 8-контактный и 4-контактный разъем EPS. NVIDIA позаботилась о том, чтобы было невозможно неправильно подключить кабели питания.

По мнению ресурса Igor's Lab, NVIDIA на первом этапе новый разъём может появиться только в флагманских видеокартах Ampere версии Founders Edition. Другим вариантом может быть включение в комплект поставки новых видеокарт специального переходника.

По всей видимости, производителям блоков питания придется подстраиваться под новые реалии рынка и выпустить обновленные модели своей продукции, либо предложить кабели с новыми разъёмами для подключения старых блоков питания к будущим новинкам компании NVIDIA.



