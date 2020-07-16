На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

Несколько дней назад в Сети начали появляться слухи о том, что компания NVIDIA собирается использовать для своих игровых графических карт поколения Ampere новый 12-контактный разъём питания. Источником данной информации стала китайская техническая организации FCPowerUp, известная своими отчётами о блоках питания. Сегодня же эта информация получила подтверждение в других источниках.

Новый 12-контактный разъём разработала сама NVIDIA, а не какая-либо группа по стандартизации вроде PCI-SIG, Molex или Intel. Он был создан в ответ на современные реалии. Сегодняшние высокопроизводительные видеокарты обычно нуждаются в двух, а то и в трёх разъёмах питания, когда гораздо удобнее было бы использовать одно гнездо для дополнительного питания и один единственный кабель.

На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

Новый разъём питания NVIDIA имеет шесть 12-вольтовых и шесть заземляющих контактов. Кроме того, специалисты из NVIDIA задались целью создать более качественные контакты, способные выдерживать более высокие токи по сравнению с теми, что сейчас используются в 8- и 6-контактных разъёмах питания плат PCIe. Как указывают источники, в зависимости от поставщика блока питания, 12-контактный разъём сможет разделяться на два 6-контактных и позиционироваться как «6 + 6-контактный».

На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

Что же касается характеристик, то инженеры NVIDIA исходили из того, что он должен быть способен выдерживать нагрузку до 600 Вт.

На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

Взглянув на схему выше, становится очевидно, что к новому разъёму невозможно подключить два привычных 6-контактных коннектора питания. Например, контакт 1 на классическом 6-контактном разъеме PCIe имеет квадратное сечение, а на 12-контактном разъеме NVIDIA это место занимает контакт со срезанным углом. Также невозможно использовать такие комбинации, как 8-контактный и 4-контактный разъем EPS. NVIDIA позаботилась о том, чтобы было невозможно неправильно подключить кабели питания.

По мнению ресурса Igor's Lab, NVIDIA на первом этапе новый разъём может появиться только в флагманских видеокартах Ampere версии Founders Edition. Другим вариантом может быть включение в комплект поставки новых видеокарт специального переходника.

На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

На видеокартах GeForce RTX 3000 появится 12-контактный разъём питания на 600 Вт

По всей видимости, производителям блоков питания придется подстраиваться под новые реалии рынка и выпустить обновленные модели своей продукции, либо предложить кабели с новыми разъёмами для подключения старых блоков питания к будущим новинкам компании NVIDIA.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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