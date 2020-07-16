Qualcomm представит флагманский чип Snapdragon 875G в первом квартале 2021 года

В распоряжении интернет-источников оказался слайд, содержащий информацию о графике выхода новых процессоров Qualcomm Snapdragon для смартфонов, в том числе с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).

Сообщается, в частности, что в следующем квартале на рынок выйдут чипы Snapdragon 662 и Snapdragon 460, рассчитанные на аппараты среднего уровня. Эти изделия были официально представлены ещё в январе, но коммерческие устройства на них пока отсутствуют.

На первый квартал 2021 года запланирован анонс флагманского процессора Snapdragon 875G с интегрированным 5G-модемом. Чипу приписывают наличие восьми вычислительных ядер в конфигурации «1+3+4». В частности, будет присутствовать одно «супер-ядро» Cortex-X1. Обработкой графики займётся ускоритель Adreno 660.

Кроме того, на первую четверть следующего года намечен выпуск процессора Snapdragon 435G. Наконец, в первом–втором квартале 2021-го, как ожидается, дебютирует решение Snapdragon 735G.

Насколько обнародованная информация соответствует действительности, пока сказать сложно. Компания Qualcomm подлинность представленного слайда, разумеется, не подтверждает.



