NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE

В ассортименте TerraMaster появилось сетевое хранилище данных (NAS) профессионального уровня F4-422, в основу которого положена аппаратная платформа Intel .

Новинка наделена процессором Celeron J3455 поколения Apollo Lake. Это изделие содержит четыре вычислительных ядра (четыре потока) с номинальной тактовой частотой 1,5 ГГц и возможностью повышения до 2,3 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Intel HD Graphics 500. Базовая конфигурация включает 4 Гбайт оперативной памяти, но при необходимости данное значение можно удвоить.

Хранилище наделено четырьмя отсеками для накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 3.0. Максимально возможная внутренняя вместимость составляет 64 Тбайт (4 x 16 Тбайт). Возможно формирование массивов RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD.

Устройство располагает сетевым портом RJ-45 10GbE с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Кроме того, есть два разъёма RJ-45 1GbE. Для подключения внешних накопителей предусмотрены два порта USB 3.0.

Новинка имеет размеры 227 x 225 x 136 мм и весит 2,3 кг. За охлаждение отвечают два 80-миллиметровых вентилятора; заявленный уровень шума не превышает 19,8 дБА.



