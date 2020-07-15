Xiomi представила свой первый изогнутый игровой монитор: 34 дюйма по цене €400

Xiomi представила свой первый изогнутый игровой монитор: 34 дюйма по цене €400

Ассортимент мониторов компании Xiaomi сегодня пополнился новой сверхширокой 34-дюймовой игровой моделью Mi Curved Gaming Monitor. Помимо размеров она примечательна ещё и тем, что является первым изогнутым монитором популярного китайского производителя.

Соотношение сторон 34-дюймового игрового монитора Xiaomi составляет 21:9. Экран новинки обладает WQHD-разрешением 3440 ? 1440 пикселей и предлагает частоту обновления в 144 Гц при времени отклика в 4 мс. Дисплей отличается 121-процентным цветовым охватом sRGB, обладает яркостью 300 кд/м2 и характеризуется радиусом кривизны 1500R.

Xiomi представила свой первый изогнутый игровой монитор: 34 дюйма по цене €400

Для обеспечения плавности картинки на экране без разрывов заявлена поддержка технологии AMD FreeSync. В оснащение монитора входят два порта HDMI и два DisplayPort. Производитель оценил 34-дюймовую модель монитора Mi Curved Gaming Monitor в 399 евро (около $457). В продаже она появится уже в этом месяце.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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