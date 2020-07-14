Apple выпустит ноутбуки на собственных процессорах

Apple выпустит ноутбуки на собственных процессорах

Инсайдеры утверждают, что в течение года представит четыре ноутбука на базе собственных процессоров Apple Silicon. Согласно известной информации, в четвёртом квартале 2020 года начнутся поставки 13,3-дюймового MacBook Pro, приблизительно в то же время на рынок выйдет новый MacBook Air. В следующем году Apple обновит линейку ноутбуков MacBook Pro c диагональю 14 и 16 дюймов.

Аналитики полагают, что снижение затрат, связанное с переходом от процессоров Intel к собственным Apple Silicon позволит снизить базовую стоимость MacBook Air, но планы корпорации относительно маркетинга и политике ценообразования по отношению к новым устройствам пока остаются тайной. Вероятно, снижение толщины экранных рамок 13,3-дюймовых MacBook Pro позволит увеличить диагональ дисплея до 14 дюймов.

Apple Silicon — новый проект корпорации по переводу компьютеров Mac на процессоры с архитектурой ARM собственного производства. Apple не стала показывать сами процессоры и называть их характеристики: на WWDC 2020 был показан компьютер, работающий на процессоре Apple A12Z Bionic, который установлен в последнем iPad Pro. Вероятно, что первое устройство проекта Apple Silicon получит другой процессор — например, Apple A14, на котором будут работать грядущие iPhone 12.

Корпорация подчёркивает, что чипы собственного производства Apple Silicon будут отличаться высокой производительностью, повышенной энергоэффективностью и лучшей совместимостью с железом и софтом. Apple показала, как компьютер работает с новым процессором и заявила, что все собственные приложения уже оптимизированы под новую архитектуру. Кроме того, Microsoft и Adobe также работают над оптимизацией своих программ.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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