Samsung будет использовать дисплеи LG в недорогих телевизорах

В марте стало известно, что до конца нынешнего года Samsung Display полностью прекратит выпуск жидкокристаллических (ЖК) дисплеев для телевизоров. После этого южнокорейский гигант будет закупать ЖК-экраны для недорогих ТВ-панелей у сторонних поставщиков: одним из них, как стало известно, может стать конкурирующая LG.

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Ранее сообщалось, что Samsung планирует закупать ЖК-дисплеи у Sharp. Однако эта компания в одиночку не сможет справиться с удовлетворением спроса со стороны южнокорейского заказчика. Поэтому Samsung ищет и других поставщиков.

Интернет-источники сообщают, что переговоры ведутся с LG Display. О заключении соответствующего соглашения может быть объявлено в ближайшее время. Речь идёт о сделке, сумма которой, по разным оценкам, составит от $833 млн до $1,66 млрд.

Отказ самой Samsung от выпуска жидкокристаллических дисплеев объясняется желанием компании сосредоточить усилия на производстве панелей AMOLED и QLED.

Добавим, что ещё в октябре прошлого года Samsung заявила о приостановке одной из своих двух производственных линий ЖК-дисплеев в Корее. Объяснялось тогда решение просто: падением спроса и переизбытком поставок. До конца 2020-го выпуск таких экранов полностью прекратится и в Южной Корее, и в Китае.



