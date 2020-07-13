Монитор ViewSonic VA2256-mh получил безрамочный дизайн

Монитор ViewSonic VA2256-mh получил безрамочный дизайн

Компания ViewSonic расширила ассортимент мониторов, анонсировав модель VA2256-mh, в основу которой положена матрица SuperClear IPS размером 21,5 дюйма по диагонали.

Панель обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей — формат Full HD. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности — 250 кд/м2, 1000:1 и 50 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Монитор обладает временем отклика в 5 мс и частотой обновления 60 Гц. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC и 102-процентный охват пространства sRGB.

Монитор ViewSonic VA2256-mh получил безрамочный дизайн

Модель ViewSonic VA2256-mh хорошо подходит для повседневной работы. Безрамочный дизайн позволяет формировать многодисплейные конфигурации. Технологии Flicker Free и Blue Light Filter снижают нагрузку на глаза.

В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый. Для подключения источников сигнала есть аналоговый разъём D-Sub и цифровой интерфейс HDMI 1.4.

Монитор ViewSonic VA2256-mh получил безрамочный дизайн

Подставка позволяет регулировать только угол наклона экрана — в диапазоне 24 градусов. Заявленное энергопотребление не превышает 25 Вт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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