Слухи: производство GeForce RTX 2070 и 2080 остановлено, анонс игровых Ampere намечен на сентябрь

Компания NVIDIA сейчас готовит к выпуску новое поколение потребительских видеокарт, которые будут построены на графических процессорах Ampere. Китайский ресурс ITHome поделился данными о сроках выхода этих видеокарт, а также о конце жизненного цикла некоторых актуальных моделей на базе GPU текущего поколения Turing.

Сообщается, что компания NVIDIA инициировала процесс прекращения производства старших видеокарт GeForce RTX 20-й серии, включая флагманскую модель GeForce RTX 2080 Ti. Связано это, очевидно, с подготовкой к запуску флагманских видеокарт следующего поколения — NVIDIA необходимо подготовить почву для наращивания запасов графических процессоров и видеокарт следующего поколения. Всего, по данным источника, с производства в ближайшее время будут сняты четыре модели видеокарт:

GeForce RTX 2080 Ti;

GeForce RTX 2080 SUPER;

GeForce RTX 2070 SUPER;

GeForce RTX 2070.

Недавно сообщалось, что видеокарты NVIDIA на базе Turing могут оказаться в дефиците и подорожать на некоторое время. Тогда в качестве одной из причин такого развития событий называлось как раз прекращение поставок этих видеокарт. Попутно дефицит может вызвать и увеличение спроса на видеокарты со стороны китайских добытчиков криптовалют, которые, как сообщается, в последнее время снова стали проявлять повышенный интерес к видеокартам.

Что касается даты выхода видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, то прежде о ней ничего не сообщалось, что в нынешних непростых условиях и неудивительно: строить какие-то планы в условиях неопределённости с работой предприятий и постоянных логистических задержек очень непросто. Тем не менее, китайский ресурс сообщает, что презентация игровых видеокарт поколения Ampere предварительно намечена на 17 сентября. Символично, что если эта дата верна, то анонс карт серии GeForce RTX 3000 произойдёт ровно через два года после запуска игровых ускорителей семейства Turing, которые были представлены 20 августа 2018 года, а в продажу поступили 20 сентября.



