Новая смарт-колонка Google может быть представлена уже завтра

Вскоре после появления слухов о грядущей смарт-колонке Google под брендом Nest, компания поделилась официальными тизерами устройства. Есть основания полагать, что устройство будет представлено в начале следующей недели. Это подтверждает и новая запись в официальном Twitter-аккаунте Nest, утверждающая, что «кое-что особенное» будет показано уже завтра, 13 июля.

neowin.net

По слухам, умная колонка Nest станет преемником Google Home, которая была представлена ещё в 2016 году. Пока неясно, состоится ли завтра полноценная презентация, или компания просто поделится некоторыми подробностями о новом устройстве.

neowin.net

Судя по имеющимся изображениям готовящегося к выпуску устройства, колонка Google Nest будет выполнена в совершенно новом дизайне. Передняя часть устройства будет полностью закрыта сетчатой тканью, под которой будут спрятаны четыре светодиода. Достоверной информации о габаритах колонки пока нет, однако, судя по снимкам, она будет довольно компактной.

Согласно более ранним утечкам, колонка Nest получит более мощные динамики, чем её предшественница, и обеспечит лучшее качество звука. Ориентировочная стоимость устройства пока не называется.



