AMD-лэптопы Honor MagicBook получат сверхбыструю 65-Вт подзарядку

Как мы уже знаем, 16 июля бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei , представит портативные компьютеры MagicBook на платформе AMD. Новый тизер, опубликованный в Интернете, проливает свет на энергетические характеристики готовящихся лэптопов.

Ранее сообщалось, что в основу ноутбуков лягут процессоры Ryzen 4000 Series, изготавливающиеся по 7-нанометровой технологии. В частности, были упомянуты чипы Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U и Ryzen 7 4800U.

Как теперь говорит обнародованное тизер-изображение, портативные компьютеры получат поддержку сверхбыстрой 65-ваттной подзарядки. Это означает, что восполнить запас энергии аккумуляторной батареи с 0 % до 50 % можно будет приблизительно за 30 минут.

В число новинок войдёт модель MagicBook 14, оборудованная экраном размером 14 дюймов по диагонали. Разрешение этой панели, скорее всего, составит 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Вероятно, будут также анонсированы ноутбуки с дисплеем большего размера.

По оценкам Canalys, во втором квартале текущего года по всему миру было отгружено 72,9 млн персональных компьютеров — ноутбуков и десктопов. Это на 9 % больше по сравнению с результатом за вторую четверть 2019 года, когда поставки равнялись 66,9 млн единиц.



