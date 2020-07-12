Ноутбуки Honor MagicBook на платформе AMD Ryzen 4000 предстанут 16 июля

Бренд Honor, принадлежащий китайской компании Huawei , опубликовал в социальной сети Weibo тизер, предваряющий скорый анонс новых портативных компьютеров MagicBook.

Презентация запланирована на предстоящий четверг, 16 июля. Подробности о готовящихся новинках не раскрываются, но интернет-источники утверждают, что Honor представит ноутбуки на аппаратной платформе AMD.

Речь идёт об использовании чипов семейства Ryzen 4000. К выпуску якобы готовится новый лэптоп MagicBook 14 с 14-дюймовым дисплеем, оснащённый чипом Ryzen 5 4500U. Это изделие содержит шесть вычислительных ядер (шесть потоков) с номинальной тактовой частотой 2,3 ГГц и возможностью повышения до 4,0 ГГц.

Кроме того, возможен анонс портативных компьютеров MagicBook с процессором Ryzen 7 4700U (восемь ядер, восемь потоков, 2,0–4,1 ГГц) и (или) Ryzen 7 4800U (восемь ядер, 16 потоков, 1,8–4,2 ГГц).

Ранее сообщалось, что марка Honor намерена выйти на рынок ноутбуков игрового класса. В этих устройствах, по слухам, также будут применяться чипы AMD. Впрочем, не ясно, дебютируют ли такие портативные компьютеры на предстоящей презентации 16 июля.



