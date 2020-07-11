Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив. На фоне этой тенденции даже сформировался рынок защитных накладок или шторок. Однако Apple предупреждает, что если с таким аксессуаром закрыть крышку MacBook, MacBook Pro или MacBook Air, то есть риск повредить дисплей.

На официальном сайте купертинской компании в разделе технической поддержки появился текст, в котором Apple объясняет вероятность повреждения экрана MacBook. В документе сказано, что в закрытом состоянии зазор между верхней крышкой и нижней частью ноутбуков минимален и не рассчитан на нахождение там посторонних предметов. Кроме того, в камеру встроен датчик внешнего освещения. Если заклеить его, это нарушит работу автоматической настройки яркости и функции True Tone.

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно. Компания также напомнила, что операционная система macOS начиная с версии 10.14 Mohave требует разрешение от пользователя для каждого приложения, прежде чем оно получит доступ к веб-камере.

Если же заклеивать камеру всё же придётся, то Apple рекомендует использовать средства не толще принтерной бумаги (0,1 мм), которые не оставляют клеевых следов. А в случае применения шторки толщиной более 0,1 мм купертинцы рекомендуют снимать её перед каждым закрытием ноутбука.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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