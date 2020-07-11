Китайские покупатели Ryzen 5 3600 столкнулись с багом упаковки

В Китае сложилась довольно курьёзная ситуация: в местную розницу поступила партия процессоров Ryzen 5 3600, упакованных в коробки, изначально предназначенные для Ryzen 3 3200G. Да, вам не показалось: старшие процессоры упакованы в коробки от младших, а не наоборот.

Отличить «замаскированные» Ryzen 5 3600 можно по наклейке-пломбе, которая запечатывает коробку. Она здесь как раз правильная — от процессоров Ryzen 5 3600: на ней верно указано не только название чипа и его характеристики, но и размещённый под штрихкодом серийный номер. То есть, никакого подлога здесь нет, даже номер корректен и совпадает с таковым на самом процессоре внутри коробки.

Предположительно, появление Ryzen 5 3600 в неродной упаковке связано с локальным дефицитом этих самых упаковок, который может быть связан с неожиданно высокими продажами процессоров в рамках прошедшей в июне в Китае большой распродажи. В итоге китайское подразделение AMD не растерялось, и решило найти такой необычный выход из положения вместо того, чтобы ждать поставок правильных коробок и сохранять дефицит.

К сожалению, от перемены коробки Ryzen 5 3600 не стал стоить как младший Ryzen 3 3200G. Кроме коробки не поменялось вообще ничего. Остался неизменным и комплектный охладитель, что закономерно, так как и с Ryzen 5 3600, и с Ryzen 3 3200G поставляется кулер Wraith Stealth (no LED).



