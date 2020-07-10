Huawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камерой

Huawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камерой

Сетевые источники обнаружили патентную документацию Huawei с описанием нового носимого устройства — очков дополненной реальности (AR), обладающих любопытной конструктивной особенностью.

Информация о разработке обнародована на сайте Национального управления КНР по интеллектуальной собственности. В документации приводятся изображения нового AR-гаджета.

Как можно видеть, в области одной из дужек расположен модуль выдвижной камеры-перископа. Управлять её работой пользователи смогут через сопутствующее мобильное приложение для смартфона.

Камера может не только выдвигаться, но и вращаться на 180 градусов. Благодаря этому она может «смотреть» в направлении взгляда пользователя, вбок или в обратную сторону.

Huawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камерой

Таким образом, могут быть реализованы различные режимы съёмки. Скажем, через очки пользователь сможет наблюдать за тем, что происходит позади него, не поворачивая головы. Это может оказаться весьма полезным в ряде ситуаций.

Впрочем, пока разработка Huawei существует только «на бумаге». Собирается ли китайский телекоммуникационный гигант претворить идею в жизнь, не ясно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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