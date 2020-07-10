Huawei изобрела AR-очки с выдвижной поворотной камерой

Сетевые источники обнаружили патентную документацию Huawei с описанием нового носимого устройства — очков дополненной реальности (AR), обладающих любопытной конструктивной особенностью.

Информация о разработке обнародована на сайте Национального управления КНР по интеллектуальной собственности. В документации приводятся изображения нового AR-гаджета.

Как можно видеть, в области одной из дужек расположен модуль выдвижной камеры-перископа. Управлять её работой пользователи смогут через сопутствующее мобильное приложение для смартфона.

Камера может не только выдвигаться, но и вращаться на 180 градусов. Благодаря этому она может «смотреть» в направлении взгляда пользователя, вбок или в обратную сторону.

Таким образом, могут быть реализованы различные режимы съёмки. Скажем, через очки пользователь сможет наблюдать за тем, что происходит позади него, не поворачивая головы. Это может оказаться весьма полезным в ряде ситуаций.

Впрочем, пока разработка Huawei существует только «на бумаге». Собирается ли китайский телекоммуникационный гигант претворить идею в жизнь, не ясно.



