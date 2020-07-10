Дембельский аккорд: видеокарты GeForce RTX 20-й серии подорожают в преддверии выхода Ampere

Компания NVIDIA, как известно, сейчас активно готовится к анонсу и последующему выводу на рынок нового поколения видеокарт на архитектуре Ampere. На фоне этого, казалось бы, актуальные графические ускорители должны подешеветь. Но нет, всё рискует произойти ровно наоборот — видеокарты на базе Turing могут подорожать вопреки здравому смыслу.

По данным китайских источников, NVIDIA уже уведомила местных производителей видеокарт о предстоящем повышении стоимости графических ускорителей, начиная с текущего месяца. В качестве основной причины называется прошедшая недавно в Китае масштабная распродажа «618», в результате которой образовался локальный дефицит некоторых моделей видеокарт. Кроме того, сообщается о зарождении повышенного спроса на видеокарты со стороны добытчиков криптовалют в Китае.

Обе названные причины касаются именно китайского рынка: в других регионах крупных распродаж не было, да и доходность добычи криптовалюты сейчас разве что покроет затраты на электроэнергию. Казалось бы, на глобальном рынке цены на видеокарты NVIDIA должны остаться стабильными. Но оказывается, есть ещё одна предпосылка для подорожания видеокарт NVIDIA, которая грозит повлиять цены в глобальном масштабе.

Дело в том, что в преддверии смены поколений графических ускорителей NVIDIA снизила объёмы производства графических процессоров Turing и начала наращивать запасы чипов поколения Ampere. В первую очередь это касается старших GPU, ведь флагманские видеокарты всегда выходят первыми. При этом сформированные объёмы складских запасов чипов Turing сейчас заметно ниже ожидаемых: по ним нанесло удар внезапное повышение интереса к геймингу, спровоцированное карантинными мероприятиями, и последовавший за этим всплеск спроса на современные игровые решения. Таким образом, существует большая вероятность того, что видеокарты GeForce RTX 20-й серии в ближайшие месяцы окажутся в дефиците и подорожают.

Не обошли стороной негативные ценовые тенденции и некоторые видеокарты AMD, но по другой и довольно неожиданной причине. Китайский источник сообщает, что уже стала дороже старая видеокарта Radeon RX 580 8GB 2048SP, что связано с ростом спроса на неё со стороны добытчиков криптовалют, а также с ростом цены видеопамяти. Но при этом стоимость более свежих Radeon RX 5000 и даже Radeon RX Vega пока остаётся стабильной.



