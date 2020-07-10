Apple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и Intel

Apple продемонстрировала впечатляющую графическую производительность фирменных ARM-чипсетов, которые будут применяться в компьютерах Mac на примере игры Shadow of Tomb Raider в ходе WWDC 2020. Многих шокировало то, как плавно игра работала в эмуляторе Rosetta 2. Во время сессии для разработчиков компания объяснила, как портировать приложения с фирменным API Metal для работы на чипах Apple A-серии.

Apple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и Intel

9to5mac.com

Разработчикам было представлено нечто, названное «отложенный рендеринг на основе плиток» (TBDR). По словам экспертов из Gizmodo, эта технология значительно превосходит то, что в данный момент предлагают для своих графических чипов Intel, NVIDIA и AMD. TBDR захватывает вся сцену целиком ещё до того, как графический процессор начинает её визуализировать, при этом разбивая её на несколько небольших фрагментов, которые обрабатывается параллельно, поэтому чипсет не нуждается в высокой пропускной способности памяти.

Технология IMR, применяемая в современных графических процессорах других производителей, сразу обрабатывает всю сцену, что, как можно догадаться, гораздо менее эффективно и требует высокой пропускной способности памяти. Помимо преимущества в скорости, решение Apple ещё и существенно энергоэффективнее.

Apple обещает, что её графические процессоры для Mac будут производительнее решений AMD, NVIDIA и Intel

9to5mac.com

Неизвестно, будет ли Apple предлагать своим клиентам дискретные видеоадаптеры сторонних производителей при покупке Mac после полноценного перехода на собственные ARM-чипы. В документации для разработчиков компания указала: «Не думайте, что дискретный графический процессор означает лучшую производительность», что можно трактовать как намёк на грядущий отказ от видеоадаптеров сторонних производителей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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