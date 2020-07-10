Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

Следующим поколением настольных процессоров Intel станут чипы семейства Rocket Lake-S. Ранее уже появлялись слухи о необычной природе этих чипов — они станут 14-нм адаптацией ядер Willow Cove, созданных под 10-нм техпроцесс. Но теперь появилась ещё более странная информация, что в новом поколении якобы появятся процессоры с восемью вычислительными ядрами и двенадцатью потоками. И нет, мы не ошиблись, речь действительно идёт о «ядерной формуле» 8/12.

Такими данными поделился ресурс VideoCardz, получивший «из надёжного источника» снимок части некоего внутреннего документа Intel, описывающего позиционирование чипов серии Rocket Lake-S. Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.

Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

С чем связана такая особенность, сказать на данный момент сложно. Не исключено, что в документ попросту вкралась ошибка. С другой стороны, в нынешнем поколении процессоров Comet Lake-S компания Intel уже реализовала возможность отключать технологию Hyper-Threading для каждого отдельного ядра. Так что с технической точки зрения процессор Intel с 8 ядрами и 12 потоками вполне реален.

Стоит напомнить, что в поколении Coffee Lake Refresh процессоры Core i9 и Core i7 тоже имели по 8 ядер, но в серии Core i7 технология Hyper-Threading была отключена полностью. Однако для будущих процессоров Rocket Lake-S такой вариант дифференциации не подходит из-за усиления серии Core i5, где технология Hyper-Threading будет поддерживаться. Именно поэтому появление 12-поточных и 8-ядерных процессоров в серии Core i7 выглядит не так уж и неожиданно.

Ещё одной интересной частью данной утечки является то, что в нижнем ценовом сегменте вместо Rocket Lake-S будут предложены обновлённые Comet Lake-S, они же Comet Lake-S Refresh. По всей видимости, Intel просто поднимет тактовые частоты у уже существующих чипов и добавит их в новое поколение. Кроме того, это косвенно указывает и на то, что Rocket Lake-S действительно будут заметно отличаться от нынешних процессоров Intel архитектурно, что после пяти лет микроархитектуры Skylake не может не радовать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопокКлавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок
Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 SuperСлухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super
Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22
В ноутбуке Tongfang PF5PU1G соседствуют ОС Linux и процессор AMD RyzenВ ноутбуке Tongfang PF5PU1G соседствуют ОС Linux и процессор AMD Ryzen
Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбукиДитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки
Блок рекламы


Похожие новости
Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 SuperСлухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super
ECS представила материнскую плату H410H6-M17 для бюджетных систем на Intel Comet Lake-SECS представила материнскую плату H410H6-M17 для бюджетных систем на Intel Comet Lake-S
Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7
Intel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотокеIntel Core i7-1165G7 сравнили с AMD Ryzen 7 4800U: очередная победа Tiger Lake в однопотоке
Intel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагманаIntel готовит процессор Core i9-10850K — более доступный вариант 10-ядерного флагмана
Статистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёхСтатистика Silicon Lottery: на частоте 5,1 ГГц способен работать лишь один Core i9-10900K из четырёх
Восьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмаркеВосьмиядерный Intel Rocket Lake с графикой Gen12 Xe отметился в бенчмарке
Первые тесты пятиядерного процессора Intel Lakefield: что-то пошло не такПервые тесты пятиядерного процессора Intel Lakefield: что-то пошло не так
Игровые ноутбуки Dell G7 стали тоньше и получили процессоры Intel 10-го поколенияИгровые ноутбуки Dell G7 стали тоньше и получили процессоры Intel 10-го поколения
Новые смарт-телевизоры OnePlus предложат поддержку DCI-P3 и Dolby VisionНовые смарт-телевизоры OnePlus предложат поддержку DCI-P3 и Dolby Vision
Последние новости
Подгружаем последние новости