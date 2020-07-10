Настольные Core i7 поколения Rocket Lake-S предложат 8 ядер и 12 потоков. Не спрашивайте, как

Следующим поколением настольных процессоров Intel станут чипы семейства Rocket Lake-S. Ранее уже появлялись слухи о необычной природе этих чипов — они станут 14-нм адаптацией ядер Willow Cove, созданных под 10-нм техпроцесс. Но теперь появилась ещё более странная информация, что в новом поколении якобы появятся процессоры с восемью вычислительными ядрами и двенадцатью потоками. И нет, мы не ошиблись, речь действительно идёт о «ядерной формуле» 8/12.

Такими данными поделился ресурс VideoCardz, получивший «из надёжного источника» снимок части некоего внутреннего документа Intel , описывающего позиционирование чипов серии Rocket Lake-S. Среди вполне обычных процессоров Core i5 с шестью ядрами и двенадцатью потоками, а также Core i9 с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, затесались и необычные Core i7, у которых потоков больше, чем ядер, не в два, а лишь в полтора раза.

С чем связана такая особенность, сказать на данный момент сложно. Не исключено, что в документ попросту вкралась ошибка. С другой стороны, в нынешнем поколении процессоров Comet Lake-S компания Intel уже реализовала возможность отключать технологию Hyper-Threading для каждого отдельного ядра. Так что с технической точки зрения процессор Intel с 8 ядрами и 12 потоками вполне реален.

Стоит напомнить, что в поколении Coffee Lake Refresh процессоры Core i9 и Core i7 тоже имели по 8 ядер, но в серии Core i7 технология Hyper-Threading была отключена полностью. Однако для будущих процессоров Rocket Lake-S такой вариант дифференциации не подходит из-за усиления серии Core i5, где технология Hyper-Threading будет поддерживаться. Именно поэтому появление 12-поточных и 8-ядерных процессоров в серии Core i7 выглядит не так уж и неожиданно.

Ещё одной интересной частью данной утечки является то, что в нижнем ценовом сегменте вместо Rocket Lake-S будут предложены обновлённые Comet Lake-S, они же Comet Lake-S Refresh. По всей видимости, Intel просто поднимет тактовые частоты у уже существующих чипов и добавит их в новое поколение. Кроме того, это косвенно указывает и на то, что Rocket Lake-S действительно будут заметно отличаться от нынешних процессоров Intel архитектурно, что после пяти лет микроархитектуры Skylake не может не радовать.



