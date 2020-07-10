Canon анонсировала беззеркалку EOS R6 среднего уровня с продвинутыми возможностями

Вместе со своей самой совершенной полнокадровой беззеркалкой EOS R5 компания Canon представила и более доступную модель — EOS R6. Однако она — нечто большее, чем просто урезанная версия R5. Камера может предложить большинство функций старшей модели, за исключением ключевых: 45-Мп сенсора и захвата видео в 8K.

EOS R6 использует 20-Мп датчик, аналогичный применяемому в EOS-1D X Mark III. Встроенная в корпус новая система стабилизации изображения по сдвигу сенсора способна, как и у R5, на восемь ступеней компенсировать дрожания в связке с некоторыми объективами. Фотоаппарат тоже использует процессор DIGIC X и интеллектуальную систему автофокусировки Dual Pixel CMOS второго поколения со 100-процентным охватом кадра и 1053 точками.

Поддержка сохранения 10-бит фотографий в формате HEIF наряду с традиционными JPEG и RAW — в наличии. Наконец, как и старший брат, R6 поддерживает серийную съёмку с частотой до 20 кадров/с при автофокусировке и использовании электронного затвора.

К сожалению, помимо разрешения сенсора, были несколько урезаны и видеовозможности, хотя для полнокадровой камеры они по-прежнему весьма хороши. EOS R6 не способен записывать видео 8K или 4K при 120 кадрах/с, но зато может предложить захват 4K/60p почти на всю ширину кадра в H.265. Также поддерживается запись 10-бит видео 4:2:2 в форматы C-Log или HDR PQ.

С первого взгляда R6 и R5 трудно различить. У R6 имеется переключатель режимов, а не ЖК-дисплей на верхней панели, как у R5; немного уменьшенный поворотный ЖК-дисплей более низкого разрешения; а также электронный видоискатель с разрешением 3,69 млн точек. Камера оснащена двумя слотами для карт SD, каждый из которых поддерживает стандарт UHS-II. В отличие от R5, который имеет двухдиапазонный Wi-Fi, R6 может предложить работу только на частоте 2,4 ГГц (Bluetooth тоже имеется). Есть порт USB-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), HDMI, разъёмы для наушников и микрофона.

Ресурс батареи оценивается в 360 кадров на одном заряде при работе с помощью ЖК-дисплея и 250 при EVF на частоте 120 Гц (60 Гц продлевает время автономной работы в 1,5 раза). R6 может использовать тот же батарейный блок BG-R10, что и R5, но не поддерживает держатель Wireless File Transmitter.

EOS R6 можно будет приобрести в конце августа в трёх вариантах:

только «тушка»: $2499;

комплект с объективом RF 24-105 мм F4-7.1 IS STM — $2899;

комплект с объективом RF 24-105 мм объектив F4L IS — $3599.



