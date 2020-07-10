MSI представила материнскую плату B550M Pro-Dash для бюджетных систем на Ryzen 3000

Компания MSI пополнила ассортимент своих материнских плат на вышедшей недавно системной логике AMD B550 новой моделью под названием B550M Pro-Dash. Новинка получила довольно простое оснащение и предназначена в первую очередь для создания бюджетных систем на процессорах Ryzen 3000.

Материнская плата MSI B550M Pro-Dash выполнена в форм-факторе Micro-ATX. Справа от процессорного разъёма Socket AM4 расположилась четвёрка слотов для модулей памяти DDR4, в которые можно установить до 128 Гбайт оперативной памяти с частотой до 4400 МГц (в разгоне). Набор слотов расширения включает один PCIe 4.0 x16 и два PCIe 3.0 x1.

Для подключения устройств хранения данных на плате B550M Pro-Dash имеется четыре порта SATA III и два слота M.2 для твердотельных накопителей, один из которых поддерживает PCIe 4.0 и 3.0, а также SATA III, а другой — только PCIe 3.0.

За сетевые подключения на новой плате отвечает гигабитный контроллер Realtek RTL8111EPV. Обработкой звука занимается 7,1-канальный кодек Realtek ALC892. На тыльной панели разъёмов имеются видеовыходы VGA, DisplayPort и HDMI, а также четыре порта USB 3.0, пара USB 2.0, универсальный PS/2 для мыши или клавиатуры, сетевой порт RJ45 и три 3,5-мм аудиоразъёма.

К сожалению, стоимость материнской платы MSI B550M Pro-Dash пока что названа не была, но вряд ли она будет высокой. В продажу новинка должна поступить в обозримом будущем.



