NVIDIA стала дороже Intel, и теперь она — третий по величине чипмейкер

Сегодня курс акций NVIDIA поднялся на 2,4 %, но этого оказалось достаточно, чтобы впервые в истории существования компании обойти по величине капитализации корпорацию Intel . Курс акций NVIDIA с начала года вырос на 72 %, теперь это третий по величине капитализации разработчик микросхем в мире — его активы оцениваются в $248 млрд.

Источник изображения: Bloomberg

В полупроводниковом сегменте более высокой капитализацией могут похвастать только TSMC и Samsung Electronics, причём первая из них хоть и производит процессоры для других компаний, сама их разработкой не занимается. Акции Intel с начала этого года упали в цене на 2 %, поэтому уверенная динамика роста позволила NVIDIA обойти процессорного гиганта по величине капитализации.

Источник изображения: Bloomberg

Инвесторы, надо полагать, делают ставку не только на игровые решения NVIDIA, которые сохраняют высокую популярность, но и на серверные продукты этой марки, ассортимент которых в последние годы стремительно расширяется, как и сфера их применения. Всего за пять лет серверный бизнес NVIDIA увеличил свою выручку в десять раз до $3 млрд. После поглощения Mellanox, которое формально уже состоялось, NVIDIA будет получать на серверном направлении до половины всей своей выручки. Серверный бизнес Intel приносит компании по $20 млрд в год, но выручка NVIDIA на этом направлении демонстрирует более высокие темпы роста.

Очередная попытка Intel вернуться в сегмент дискретной графики не в последнюю очередь связана с амбициями на серверном рынке, поскольку унифицированная архитектура графических процессоров будет применяться как на потребительском рынке, так и для ускорения вычислений. Ускоритель вычислений Intel Ponte Vecchio дебютирует в конце следующего года, поэтому пока NVIDIA чувствует себя в серверном сегменте достаточно комфортно с точки зрения конкуренции. AMD лишь недавно объявила о создании архитектуры CDNA для дискретной графики, применяемой в серверном сегменте для ускорения вычислений, продукты на её основе пока не представлены.



