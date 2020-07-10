Твердотельный накопитель Nimbus Data на 100 Тбайт оценён в $40 000

Компания Nimbus Data известна в корпоративном сегменте, как производитель твердотельных накопителей сверхвысокой ёмкости. Два года назад она представила SSD-носители серии ExaDrive DC ёмкостью до 100 Тбайт. К моменту запуска она не назвала их стоимость. Недавно стало понятно почему.

Ресурс TechRadar обнаружил, что Nimbus Data наконец-то опубликовала стоимость своих твердотельных носителей ExaDrive DC сверхвысокой ёмкости. Стоимость модели SSD-накопителя объёмом 50 Тбайт (EDDCT020/EDDCS050) составляет 12 500 долларов США . Модель ёмкостью 100 Тбайт (EDDCT100/EDDCS100) обойдётся покупателю в $40 000. Расчёты говорят в пользу того, что стоимость 1 Тбайт у первого варианта составляет 250 долларов, а у второго доходит до 400 долларов.

Накопители ExaDrive DC представлены в форм-факторе 3,5 дюйма и доступны в варианте с интерфейсом SATA III, либо же с интерфейсом SAS-2, который преимущественно используется как раз в серверных системах. Цена в обоих случаях остаётся одинаковой.

Согласно данным производителя, каждый накопитель серии ExaDrive DC использует четыре контроллера флеш-памяти, которыми управляет протокольный процессор, отвечающий за направление потоков данных. В основе накопителей используются чипы флеш-памяти NAND, основанные на технологии 3D MLC (Multi-Level Cell, два бита на ячейку). Кроме того, каждый SSD-диск имеет на борту оперативную память, однако Nimbus Data не указывает её объём.

Очевидно, что главной особенностью данной серии носителей является их плотность хранения данных. Их производительность при этом остаётся на обычном уровне, который можно ожидать от простого SATA SSD-накопителя.

Заявленная производителем максимальная скорость чтения и записи накопителей ExaDrive DC в исполнении SATA составляет до 500 Мбайт/с. При этом показатели производительности на уровне произвольного чтения и записи могут достигать 114 и 106 тысяч IOPS соответственно. Скорость чтения и записи SAS-версий достигает 450 и 260 Мбайт/с соответственно. А скорость произвольного чтения и записи доходит до 97 и 91 тысячи IOPS соответственно.

Nimbus Data также указывает на якобы неограниченное число циклов перезаписи накопителей и даёт на них пятилетнюю гарантию.



