Твердотельный накопитель Nimbus Data на 100 Тбайт оценён в $40 000

Твердотельный накопитель Nimbus Data на 100 Тбайт оценён в $40 000

Компания Nimbus Data известна в корпоративном сегменте, как производитель твердотельных накопителей сверхвысокой ёмкости. Два года назад она представила SSD-носители серии ExaDrive DC ёмкостью до 100 Тбайт. К моменту запуска она не назвала их стоимость. Недавно стало понятно почему.

Ресурс TechRadar обнаружил, что Nimbus Data наконец-то опубликовала стоимость своих твердотельных носителей ExaDrive DC сверхвысокой ёмкости. Стоимость модели SSD-накопителя объёмом 50 Тбайт (EDDCT020/EDDCS050) составляет 12 500 долларов США. Модель ёмкостью 100 Тбайт (EDDCT100/EDDCS100) обойдётся покупателю в $40 000. Расчёты говорят в пользу того, что стоимость 1 Тбайт у первого варианта составляет 250 долларов, а у второго доходит до 400 долларов.

Твердотельный накопитель Nimbus Data на 100 Тбайт оценён в 000

Накопители ExaDrive DC представлены в форм-факторе 3,5 дюйма и доступны в варианте с интерфейсом SATA III, либо же с интерфейсом SAS-2, который преимущественно используется как раз в серверных системах. Цена в обоих случаях остаётся одинаковой.

Согласно данным производителя, каждый накопитель серии ExaDrive DC использует четыре контроллера флеш-памяти, которыми управляет протокольный процессор, отвечающий за направление потоков данных. В основе накопителей используются чипы флеш-памяти NAND, основанные на технологии 3D MLC (Multi-Level Cell, два бита на ячейку). Кроме того, каждый SSD-диск имеет на борту оперативную память, однако Nimbus Data не указывает её объём.

Твердотельный накопитель Nimbus Data на 100 Тбайт оценён в 000

Очевидно, что главной особенностью данной серии носителей является их плотность хранения данных. Их производительность при этом остаётся на обычном уровне, который можно ожидать от простого SATA SSD-накопителя.

Заявленная производителем максимальная скорость чтения и записи накопителей ExaDrive DC в исполнении SATA составляет до 500 Мбайт/с. При этом показатели производительности на уровне произвольного чтения и записи могут достигать 114 и 106 тысяч IOPS соответственно. Скорость чтения и записи SAS-версий достигает 450 и 260 Мбайт/с соответственно. А скорость произвольного чтения и записи доходит до 97 и 91 тысячи IOPS соответственно.

Nimbus Data также указывает на якобы неограниченное число циклов перезаписи накопителей и даёт на них пятилетнюю гарантию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопокКлавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок
Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 SuperСлухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super
Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22
В ноутбуке Tongfang PF5PU1G соседствуют ОС Linux и процессор AMD RyzenВ ноутбуке Tongfang PF5PU1G соседствуют ОС Linux и процессор AMD Ryzen
Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбукиДитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки
Блок рекламы


Похожие новости
SSD-накопители Seagate FireCuda 120 с интерфейсом SATA имеют ёмкость до 4 ТбайтSSD-накопители Seagate FireCuda 120 с интерфейсом SATA имеют ёмкость до 4 Тбайт
Western Digital начала коммерческие поставки 18-Тбайт ePMR жёстких дисковWestern Digital начала коммерческие поставки 18-Тбайт ePMR жёстких дисков
Team Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGBTeam Group выпустила флеш-накопитель T-Force Spark RGB
Ноутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данныхНоутбук Eurocom Tornado F7SE предлагает до 28 Тбайт пространства для хранения данных
Портативный SSD-накопитель Patriot PXD вмещает до 2 Тбайт данныхПортативный SSD-накопитель Patriot PXD вмещает до 2 Тбайт данных
Samsung T7 Touch: карманный SSD-накопитель со сканером отпечатков пальцевSamsung T7 Touch: карманный SSD-накопитель со сканером отпечатков пальцев
ADATA представила первые игровые мониторы и ноутбуки под брендом XPGADATA представила первые игровые мониторы и ноутбуки под брендом XPG
SSD-накопитель Adata XPG Sage с PCIe 4.0 поддерживает скорость чтения более 7000 Мбайт/сSSD-накопитель Adata XPG Sage с PCIe 4.0 поддерживает скорость чтения более 7000 Мбайт/с
Adata показала облик своего будущего мини-компьютера XPG Gaia на базе Intel NUCAdata показала облик своего будущего мини-компьютера XPG Gaia на базе Intel NUC
Western Digital начала ознакомительные поставки 20-Тбайт и 18-Тбайт жёстких дисковWestern Digital начала ознакомительные поставки 20-Тбайт и 18-Тбайт жёстких дисков
Последние новости
Подгружаем последние новости