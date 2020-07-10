Moaan при поддержке Xiaomi представила 10-дюймовую электронную книгу inkPad X дешевле $250

Xiaomi славится огромным количеством разнотипных продуктов от разных производителей в своей экосистеме цифровых устройств. Один из таких производителей, Moaan, при поддержке Xiaomi выпустил электронную книгу с экраном на основе технологии электронных чернил inkPad X, стоимость которой составляет $242.

gizmochina.com

Устройство получило десятидюймовый дисплей с разрешением 1600 x 1200 пикселей, покрытый стеклом с антибликовым покрытием. Экран поддерживает 24-уровневую регулировку цветовой температуры встроенной подсветки. Устройство будет доступно только в чёрном цвете корпуса.

Электронная книга основана на процессоре, в котором применяются четыре ядра ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Он работает в связке с 2 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4. Ёмкость eMMC-накопителя составляет 32 Гбайт, что позволит загрузить на него действительно большую библиотеку книг. В качестве операционной системы используется модифицированная версия Android 8.1 Oreo. Электронная книга будет оснащена динамиком и микрофоном.

Что касается коммуникаций, устройство получит разъём USB Type-C, двухдиапазонный Wi-Fi-модуль и Bluetooth 5.0. Заявленное производителем время работы от одного полного аккумулятора на 3800 мА·ч составляет 45 дней. Максимальная поддерживаемая мощность зарядки составляет 10 Вт.



