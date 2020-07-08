Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super

Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super

С приближением анонса видеокарт NVIDIA нового поколения, который должен состояться когда-то во второй половине 2020 года, слухов и утечек о новинках становится всё больше. На этот раз сетевой источник с псевдонимом Kopite7Kimi, который прежде уже отметился правдивыми утечками о продуктах NVIDIA, поделился информацией о характеристиках видеокарт на базе архитектуры Ampere.

Но начнём с того, что не так давно в Сети появилась информация о том, что видеокарта GeForce RTX 3080 будет построена на старшем из потребительских графических процессоров Ampere — GA102. Необычно здесь то, что видеокарты GeForce GTX/RTX xx80 последних трёх поколений были построены на чипах среднего звена xx104. А вот старшие графические процессоры xx102 использовались во флагманских моделях xx80 Ti. Например, GeForce RTX 2080 построена на Turing TU104, тогда как GeForce RTX 2080 Ti использует TU102.

Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super

В свою очередь графический процессор GA104 в полноценной версии со всеми 3072 активными ядрами CUDA (GA104-400), согласно последним данным, получит видеокарта GeForce RTX 3070 Ti (или Super). Стоящая на ступень ниже GeForce RTX 3070 получит несколько урезанную версию данного GPU — GA104-300 с 2944 ядрами CUDA. Ещё сообщается, что эти видеокарты будут обладать весьма внушительным энергопотреблением: 250 Вт — у GeForce RTX 3070 Ti и 220 Вт — у GeForce RTX 3070.

Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super

Предполагаемые характеристики видеокарт GeForce RTX 30-й серии, известные по слухам

В свою очередь видеокарта GeForce RTX 3060 будет довольствоваться стоящим на ступень ниже чипом GA106-300. Кроме того, NVIDIA выпустит новый Titan на базе Ampere, который получит некий графический процессор с 5376 ядрами CUDA и сразу 24 Гбайт памяти GDDR6 с пропускной способностью 16 Гбит/с.

Слухи: число CUDA-ядер в GeForce RTX 3070 Ti возрастёт до уровня GeForce RTX 2080 Super

Заметим, что перевод GeForce RTX 3080 на старший GA102, по данным источника, обусловлен в первую очередь не необходимостью увеличить производительность, а желанием наделить её большим объёмом памяти. В случае с чипом GA104 имеется два основных варианта: 10 Гбайт в сочетании с шиной на 320 бит и 16 Гбайт с 256-битной шиной. Первый вариант выглядит незначительным по сравнению с актуальными 8 Гбайт, а второй — наоборот избыточным. А вот чип GA102 позволит подключить 11 Гбайт памяти по 352-битному интерфейсу, что выглядит оптимальным вариантом. Хотя также не исключён вариант с теми же 10 Гбайт и 320-битной шиной.

Также сообщается, что оперативная память, используемая в видеокартах NVIDIA нового поколения, будет достигать пропускной способности в 21 Гбит/с на контакт. Это будут чипы типа GDDR6X. Что интересно, ни один из производителей памяти ещё не анонсировал микросхемы данного типа, так что, возможно, что видеокарты с подобной памятью появятся позже. Например, это могут быть модели GeForce RTX 3000 Super, которые выйдут через 1–1,5 года после оригинальных моделей. А вот последние могут получить более скромную память, с пропускной способностью 18, 19 или 20 Гбит/с.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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