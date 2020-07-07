Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок

Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок

Компания HyperX, игровое подразделение Kingston Technology, анонсировала клавиатуру Alloy Elite 2, относящуюся к механическому типу. Приём заказов на новинку уже начался.

В устройстве применены переключатели HyperX Switch. Общий ход клавиш составляет 3,8 мм, а заявленный срок службы достигает 80 млн срабатываний.

Реализована индивидуальная многоцветная RGB-подсветка кнопок с поддержкой различных эффектов и пятью уровнями яркости. Предусмотрена интегрированная память, в которой могут храниться три пользовательских профиля.

Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок

Клавиатура получила металлическую верхнюю панель. В правой части над блоком цифровых кнопок располагаются дополнительные мультимедийные клавиши и ролик регулировки громкости.

Функции 100 % Anti-Ghosting и N-key Rollover обеспечивают возможность корректного распознавания большого количества одновременно нажатых клавиш.

Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок

Габариты составляют 444,0 ? 174,0 ? 37,4 мм, вес — 1530 г. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; предусмотрен дополнительный порт USB 2.0. Говорится о совместимости с программными платформами Microsoft Windows.

Приобрести клавиатуру HyperX Alloy Elite 2 можно по ориентировочной цене 130 долларов США.

Клавиатура HyperX Alloy Elite 2 снабжена индивидуальной RGB-подсветкой кнопок


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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