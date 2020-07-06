ECS представила материнскую плату H410H6-M17 для бюджетных систем на Intel Comet Lake-S

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) анонсировала материнскую плату H410H6-M17, на основе которой могут создаваться настольные компьютеры относительно небольших размеров.

Новинка выполнена в формате Micro-ATX: габариты составляют 225 ? 200 мм. Задействован набор логики Intel H410 Express; допускается установка процессоров Intel Core десятого поколения в исполнении LGA 1200.

В системе можно задействовать до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666/2400 в конфигурации 2 ? 32 Гбайт. Есть слот PCI Express х16 Gen 3.0 для дискретного графического ускорителя и коннектор М.2 для комбинированного адаптера беспроводной связи Wi-Fi/Bluetooth.

Накопители могут быть подключены к четырём портам Serial ATA 3.0 (6 Гбит/с). В оснащение включены сетевой контроллер Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet и 6-канальный звуковой кодек Realtek ALC887.

В число доступных разъёмов входят гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, интерфейсы HDMI, D-Sub и DisplayPort для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля, по два порта USB 3.2 Gen1 и USB2.0, а также набор аудиогнёзд.

Информации о сроках начала продаж платы ECS H410H6-M17 и её ориентировочной цене на данный момент нет.



