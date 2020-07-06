Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7

Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7

Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, опубликовал ряд тизер-изображений, говорящих о скором выходе нового портативного компьютера RedmiBook 16.

В мае нынешнего года, напомним, дебютировал ноутбук RedmiBook 16 на платформе AMD. Этот лэптоп оборудован 16,1-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. В зависимости от модификации применяется процессор Ryzen 7 4700U (восемь ядер и потоков) или Ryzen 5 4500U (шесть ядер и потоков). Объём оперативной памяти составляет 8 или 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя — 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Новый ноутбук RedmiBook 16 будет использовать аппаратную платформу Intel. В частности, говорится о применении чипа Core i7 десятого поколения, выполненного по 10-нанометровой технологии. Ожидается также выпуск модификации на основе процессора Core i5.

Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7

Интернет-источники сообщают, что новый портативный компьютер будет предлагаться в комплектациях с дискретным графическим ускорителем.

По всей видимости, у AMD-версии ноутбук унаследует дисплей. Объём ОЗУ составит до 16 Гбайт, ёмкость SSD-накопителя в базовой конфигурации — 512 Гбайт.

Официальная презентация RedmiBook 16 с процессором Intel состоится уже на этой неделе — 8 июля.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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