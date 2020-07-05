Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22

Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22

На платформе Xiaomi Youpin представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Baseus Encok W04 Pro TWS, внешне напоминающие популярные Apple AirPods.

Независимые модули-вкладыши для левого и правого уха наделены довольно длинной «ножкой». Применены 13-миллиметровые излучатели, которые, как утверждается, обеспечивают высокое качество звука. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят

Для обмена данными со смартфоном служит подключение Bluetooth 5.0. Пропускная способность беспроводного канала достигает 24 Мбит/с, а радиус действия составляет до десяти метров.

Время автономной работы — до четырёх часов. Сопутствующий зарядный футляр позволяет увеличить этот показатель до 20 часов.

Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят

Новинка доступна в двух версиях. Футляр стандартной модели Baseus Encok W04 TWS подзаряжается через симметричный порт USB Type-C, а модификация Baseus Encok W04 Pro TWS может похвастаться поддержкой технологии беспроводной подзарядки Qi.

Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят

Наушники будут предлагаться в нескольких вариантах цветового исполнения: чёрном, белом, золотистом и тёмно-сером. Цена обычной версии составляет около $22, модели с технологией Qi — приблизительно $26.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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