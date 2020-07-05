Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22

На платформе Xiaomi Youpin представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Baseus Encok W04 Pro TWS, внешне напоминающие популярные Apple AirPods.

Независимые модули-вкладыши для левого и правого уха наделены довольно длинной «ножкой». Применены 13-миллиметровые излучатели, которые, как утверждается, обеспечивают высокое качество звука. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Для обмена данными со смартфоном служит подключение Bluetooth 5.0. Пропускная способность беспроводного канала достигает 24 Мбит/с, а радиус действия составляет до десяти метров.

Время автономной работы — до четырёх часов. Сопутствующий зарядный футляр позволяет увеличить этот показатель до 20 часов.

Новинка доступна в двух версиях. Футляр стандартной модели Baseus Encok W04 TWS подзаряжается через симметричный порт USB Type-C, а модификация Baseus Encok W04 Pro TWS может похвастаться поддержкой технологии беспроводной подзарядки Qi.

Наушники будут предлагаться в нескольких вариантах цветового исполнения: чёрном, белом, золотистом и тёмно-сером. Цена обычной версии составляет около $22, модели с технологией Qi — приблизительно $26.



