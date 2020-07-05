Корпус Cougar DarkBlader X5 RGB снабжён портом USB Type-C и тремя ARGB-вентиляторами

В ассортименте Cougar появился компьютерный корпус DarkBlader X5 RGB формата Mid Tower, допускающий установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX.

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете Translucent Black. Через боковую панель из закалённого стекла взору открывается внутреннее убранство системы. В оснащение изначально входят три фронтальных 120-мм вентилятора ARGB VK120 с адресуемой подсветкой. Управлять работой последней можно через комплектный контроллер или непосредственно через совместимую материнскую плату.

Модель DarkBlader X5 RGB имеет габариты 220 ? 486 ? 468 мм. Можно задействовать до четырёх накопителей — два устройства формата 3,5/2,5 дюйма и ещё два устройства типоразмера 2,5 дюйма.

Слоты расширения реализованы по схеме «7+2»: это означает, что графический ускоритель может быть размещён вертикально. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, симметричный разъём USB Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Помимо фронтальных вентиляторов, можно установить три верхних кулера диаметром 120 мм (или два на 140 мм) и один тыльный 120-мм вентилятор. При использовании жидкостного охлаждения возможен монтаж радиаторов формата до 360 мм спереди и сверху, а также 120 мм сзади.

Длина видеокарт может достигать 400 мм, блока питания — 180 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 170 мм.



