В ноутбуке Tongfang PF5PU1G соседствуют ОС Linux и процессор AMD Ryzen

Большинство доступных на рынке Linux-ноутбуков используют процессоры Intel . Существуют также модели на чипах ARM. В то же время устройства, совмещающие Linux и процессор AMD, довольно редки: именно такая связка задействована в портативном компьютере Tongfang PF5PU1G.

Новинка выполнена на чипе AMD Ryzen 5 3500U. Это изделие объединяет четыре ядра с возможностью обработки до восьми потоков инструкций. Базовая частота составляет 2,1 ГГц, турборежим — до 3,7 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Radeon Vega 8.

Лэптоп оборудован 15,6-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1920 ? 1080 точек (Full HD), частотой обновления 60 Гц и 72-процентным охватом цветового пространства NTSC. Есть интерфейс HDMI 2.0 для вывода изображения на внешний монитор или телевизор.

Максимальная конфигурация включает 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666. Возможна установка двух твердотельных модулей M.2 2280 PCIe Gen3 x4.

В арсенале ноутбука — адаптеры беспроводной связи Intel AX200 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, 1-мегапиксельная веб-камера, сетевой контроллер Gigabit LAN, порты USB Type-C 3.2 Gen1, USB Type-A 3.2 Gen1 и USB Type-A 2.0.

Габариты составляют 356,4 ? 233,7 ? 16,8 мм, масса — 1,4 кг. Заявленное время автономной работы на одном заряде аккумуляторной батареи достигает 14 часов.

Покупатели смогут выбирать между различными Linux-дистрибутивами, включая Ubuntu, Linux Mint и Elementary OS. Цена ноутбука — от 769 евро.



