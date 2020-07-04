Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки

Намерения NVIDIA представить видеокарту GeForce GTX 1650 на базе графического процессора TU106 с частично отключенными функциональными блоками обсуждались уже давно, а в конце июня GeForce GTX 1650 Ultra дебютировала в исполнении GALAX. Как выясняется, благодарить за это нужно высокий спрос на ноутбуки, порождённый самоизоляцией.

Источник изображения: Igor\'s LAB

Редактор сайта Igor’s LAB обратился к источникам среди производителей видеокарт и персональных компьютеров, чтобы лучше понять причины появления GeForce GTX 1650 Ultra на базе графического процессора TU106-125, позаимствованного у GeForce RTX 2060. На азиатском рынке резко возросший спрос на ноутбуки с дискретной графикой NVIDIA на основе видеочипов TU117-300 опустошил складские запасы, и выпускать настольные видеокарты GeForce GTX 1650 «по классическому рецепту» стало невозможно.

NVIDIA вышла из ситуации достаточно просто, направив на нужды устранения дефицита старшие графические процессоры TU106-125, на которых и базируются видеокарты GeForce GTX 1650 Ultra. У такой «трансплантации» есть как свои плюсы, так и минусы. К последним можно отнести возросшее с 75 до 90 Вт значение TDP, поскольку «избыточные» функциональные блоки хоть и отключены, но присутствуют на графическом процессоре и требуют электропитания. К плюсам новой версии GeForce GTX 1650 можно отнести наличие декодера NVENC, который сохранил свою функциональность.

По словам представителей GALAX, на комментарии которых ссылается первоисточник, видеокарты GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106-125 предназначены для китайского рынка, где они призваны в ограниченные сроки решить проблему дефицита исходных версий GeForce GTX 1650. После выполнения своей миссии GeForce GTX 1650 Ultra наверняка уйдёт даже с китайского рынка.



