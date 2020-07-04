MacBook могут получить клавиатуры со стеклянными клавишами

MacBook могут получить клавиатуры со стеклянными клавишами

Похоже, компания Apple продолжает эксперименты над своей клавиатурой для портативных компьютеров MacBook. Сетевыми источниками был обнаружен патент компании, который указывает на то, что Apple предлагает заменить пластиковые клавиши клавиатуры стеклянными.

Документ был заполнен Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) ещё в прошлом году. В нём описывается способ, который позволит сделать клавиши клавиатур ноутбуков MacBook более долговечными.

Использование стеклянные клавиш вместо пластиковых позволит дольше сохранять их презентабельный внешний вид, считает компания. Буквы, нанесённые на клавиши сверху, со временем стираются. Новый подход Apple позволит этого избежать. В документе содержится схематичное изображение клавиши, на которой литера «А» нанесена на внутреннюю часть клавиши, а не на внешнюю, как сейчас.

MacBook могут получить клавиатуры со стеклянными клавишами

Интересный подход также предлагается к использованию подсветки. В документе поясняется, что использующийся в клавишах светоблокирующий материал позволит без проблем читать надписи и буквы на таких клавишах. Не помешает этому даже подсветка, светодиоды которой предлагается размещать прямо под клавишами. Примечательно здесь то, что Apple предлагает использовать новую технологию подсветки, которая будет освещать клавиши и сами буквы на них по-отдельности.

Как и любой техногигант, Apple имеет множество различных патентов, но это не означает, что все представленные в них технологии или задумки рано или поздно появятся в её устройствах. В любом случае на разработку той же озвученной технологии подсветки потребуются годы. Хотя никто не исключает возможности, что компания уже несколько лет занималась её разработкой. В любом случае, ждать её появления в ноутбуках MacBook 2020 года будет преждевременным. Но никто не запрещает хотя бы надеяться на «one more thing…»


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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